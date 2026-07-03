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Израелци влязоха с лодка в едно от Седемте рилски езера, глобиха ги

03.07.2026 | 15:02 ч. 26
Израелци влязоха с лодка в едно от Седемте рилски езера, глобиха ги

На 30 юни 2026 г., при обход на служители "Паркова охрана и контрол" на Парков участък "Дупница" са установени две лица, граждани на Израел, навлезли в езеро Рибното, на територията на Национален парк "Рила".

На чужденците са съставени актове за установяване на административно нарушение по Закона за защитените територии.

Няколко дни по-рано, в Дирекция "Национален парк Рила" бе получен сигнал за къпещи се туристи в езеро Бъбрека.

След бърза реакция на служителите "Паркова охрана и контрол" е извършена проверка в циркуса на Седемте рилски езерата, която установи че подаденият сигнал не отговаря на истината и в района не са забелязани нарушители.

По случая е получено навременно съдействие и от Планинска спасителна служба, отряд - Дупница.

Дирекцията на Парка призова всички посетители да спазват установените правила за поведение и при забелязване на нарушения да сигнализират своевременно на телефоните на Дирекцията или на телефон 112.

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