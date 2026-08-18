Ан Хатауей с голямо признание от Disney: Привилегията на живота ми

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Носителката на "Оскар" Ан Хатауей вече официално е Легенда на Disney.

Хатауей беше приета в Залата на славата на Disney в неделя следобед по време на D23 - мащабното събитие на компанията за фенове, което продължава през целия уикенд.

"Днес съм тук, защото съм един от най-безумно щастливите хора на света", сподели актрисата, след като режисьорът ѝ от "Дяволът носи Прада" ("The Devil Wears Prada") Дейвид Франкел и главният редактор на Vogue Анна Уинтур я представиха. Хатауей излезе на сцената под бурни аплодисменти.

"Каква късметлийка съм, че съм родена в семейство, в което актьорството, разказването на истории и въображението бяха ценени и насърчавани", продължи тя, посочвайки родителите си сред публиката, цитирана от Variety.

До Хатауей бяха и съпругът ѝ Адам Шулман, за когото тя потвърди, че "я кара да повдига крак" - романтична препратка към онзи класически филмов жест, при който единият крак се повдига назад по време на целувка - както и двамата им синове.

25 години след "Дневниците на принцесата"

Отличието идва точно 25 години след дебюта на Хатауей на голям екран като Миа Термополис в "Дневниците на принцесата" ("The Princess Diaries") на Disney, който тръгва по кината на 3 август 2001 година.

Историята ѝ с Disney продължава през 2004 г. с "Дяволът носи Прада", където тя изиграва Анди Сакс - асистентката на шефката от ада в лъскавото модно списание Runway. По-рано тази година Хатауей отново влезе в ролята в "Дяволът носи Прада 2" ("The Devil Wears Prada 2"), който спечели над 690 млн. долара в световния боксофис и изведе общите приходи на поредицата над 1 млрд. долара.

Сред хората, на които актрисата благодари, беше покойният Гари Маршал, избрал я за ролята на бъдещата принцеса на Дженовия, както и Дебра Мартин Чейс и покойната Уитни Хюстън, които продуцират филма. В един от ранните етапи проектът всъщност носи заглавието "Принцесата на Трайбека" ("The Princess of Tribeca").

"Каква късметлийка съм, че в първия ми студиен филм участваше може би най-великата Легенда на Disney на всички времена - несравнимата Джули Андрюс. Научих толкова много от нея, когато бях едва на 17. Още от момента, в който се запознахме на първото четене на сценария, тя ми показа, че добротата, търпението, дружелюбността, любезността, чувството за хумор и упоритата работа са непобедима комбинация", заяви Хатауей.

За щастие, както отбеляза Хатауей, този филм се превръща в първата ѝ класика на Disney - и 27-ата за Андрюс.

"Получих работа, за която сякаш бяха създадени милион момичета"

"Толкова съм щастлива, че първата ми роля отвори вратата към толкова много възможности, докато все още бях толкова млада - като например да получа работа, за която сякаш бяха създадени милион момичета, в "Дяволът носи Прада", продължи актрисата. "Имах възможността да бъда със Стенли Тучи. Имах възможността да бъда с Емили Блънт. Имах възможността да бъда с... ъм... как ѝ беше името?", пошегува се Хатауей, преструвайки се, че е забравила името на Мерил Стрийп. "Досега имах възможността да прекарам живота си, правейки това, което обичам, да преживея толкова много приключения по пътя, да позная радостта и да оценя изключителния късмет, който ми позволява да споделям живота си с най-голямата си благословия - семейство, което не бих могла да обичам повече."

Режисьорът на "Дяволът носи Прада" Дейвид Франкел връчи отличието на Хатауей и разказа пред публиката, че първоначално студиото е искало друга актриса за ролята.

"Слава Богу за Мерил Стрийп. Тя видя изпълнението на Ани в "Планината Броукбек" ("Brokeback Mountain") и каза: "Да, това е момичето". Големите разпознават големите", заяви Франкел.

Анна Уинтур: Най-впечатляваща е нейната доброта

След това Анна Уинтур се включи с видео, за да отдаде почит на звездата.

"През годините опознах Ан като идеалната компания на първия ред на модните ревюта, както и като перфектния човек, с когото да отидеш на театър. Но наскоро имах възможността да направя с нея малък комедиен номер на "Оскарите". Признавам, беше малко като да излезеш на дансинга с Фред Астер. За щастие, Ан направи всичко невероятно лесно за мен - нещо, което, изглежда, прави за всички и винаги. Има толкова много неща, на които човек може да се възхищава у Ан - работната ѝ етика, талантът, многостранността ѝ, но най-впечатляваща от всичко е нейната доброта", разказа Уинтур.

Заедно с Хатауей сред Легендите на Disney за 2026 г. влизат бившият главен изпълнителен директор на Disney Боб Айгър, Дуейн Джонсън, Jonas Brothers, Лин-Мануел Миранда, Алън Тюдик, продуцентът Джери Брукхаймър, спортният коментатор Крис Бърман, аниматорът Ерик Голдбърг, дизайнерът на атракции и тематични паркове на Disney Ким Ървайн и театралната и озвучаваща актриса Сюзън Игън.

"Дневниците на принцесата 3" продължава историята

Церемонията в неделя следобед беше второто посещение на Хатауей в Анахайм за D23 през този уикенд. В петък вечерта тя изненадващо се появи на Disney Entertainment Showcase, за да сподели новини около дългоочаквания "Дневниците на принцесата 3" ("Princess Diaries 3").

Очаква се третият филм да продължи историята след "Дневниците на принцесата 2: Кралски бъркотии" ("The Princess Diaries 2: Royal Engagement") от 2004 г., вместо поредицата да бъде започната отначало с нова версия.

"Много често имам чувството, че живея най-щастливия живот, защото първият ми филм беше приет толкова всеотдайно от публика, която го допусна толкова дълбоко в сърцата си и никога не го пусна", сподели Хатауей пред Variety на премиерата на "Краят на Оук Стрийт" ("The End of Oak Street") на Warner Bros. "Майка ми постоянно ми изпраща снимки от типа: "О, дъщерята на моя приятелка си направи годежно парти на тема "Дневниците на принцесата". И така това се превърна в нещо много по-голямо от филма - със сигурност и в нещо много по-голямо от мен. Знам, че звучи като някакъв много дипломатичен, политически отговор, но наистина е привилегията на живота ми да съм била част от нещо, което се е превърнало в част от живота на други хора. Усещането е, че това е повече от просто филм. Извън семейството ми киното е нещото, което обичам най-много на този свят. Затова съм щастлива, когато знам, че съм сред общност от хора, които обичат филмите и ги обичат толкова дълбоко, колкото и аз."

Година за над 2 млрд. долара

2026 г. се оказва изключително силна за Хатауей, която участва в пет филма, сред които и "Краят на Оук Стрийт", излязъл по кината в петък. Динозавърското екшън приключение спечели 47 млн. долара през премиерния си уикенд.

Така общите приходи в боксофиса от филмите с участието на Хатауей през тази година вече надхвърлят 2 млрд. долара, като в сметката влизат "Одисеята" ("The Odyssey"), който до момента е спечелил 1,29 млрд. долара, "Майка Мери" ("Mother Mary") с 3 млн. долара, "Краят на Оук Стрийт" и "Дяволът носи Прада 2".

Петият и последен филм на актрисата за годината - "Верити" ("Verity"), адаптация по трилъра на Колийн Хувър, ще дебютира на 2 октомври. Колегите на Хатауей от "Одисеята" Зендея, Том Холанд и Бени Сафди също преминаха границата от 2 млрд. долара в боксофиса през тази година.

"Поразително е. Радост е и е невероятно.След като се занимавам с това от толкова време, знам колко рядко е да участваш в толкова разнообразни филми в рамките на една година, затова се чувствам невероятно щастлива, че точно това беше моето преживяване", призна Хатауей за изключително успешния период.