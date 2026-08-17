Аква синьо - цветът на края на лятото

Вече усещаме, че краят на лятото наближава, но това не бива да ни натъжава. Все пак, официално има още малко над месец, в който сме в летния сезон, а често ранната есен също е топла, слънчева, приятна.

Много хора избират да ходят на море именно в края на август и през първите 2-3 седмици на септември. Тогава още е подходящо, но без да ни мъчат големите горещини и тълпи. И за тези ваканции всички могат да блеснат с визия, ако заложат на определен нюанс, що се касае до дрехи, аксесоари, дори обувки.

От британския "Cosmopolitan" съобщават, че аква синьото определено е цветът на края на лятото. Не е изненада - все пак, именно този цвят напомня на нюансите на морето и басейните.

Синият цвят е сред най-хитовите през 2026 г. и всякакви негови варианти са модерни. През зимата и пролетта залагахме повече на кобалтово и кралско синьо. Но през летните месеци и топлата есен, аква синьото е голямата звезда.

Това е светъл нюанс, който съчетава синьо и зелено, напомня на тропическата вода в големите водни басейни. Определено цветът стои магично, вълшебно, прави ви мечтателки, лъчезарни, идеалистки, и с него сте в тон с морето и басейните, като цяло с летния сезон.

Смелите, ярки и веселни цветове са на мода сега, така че - забравете за минимализма.

Много големи модни марки включват в колекциите си рокли в синьо аквамарин и с тях ще изглеждате прекрасно през остатъка на лятото и дори в началото на есента.

Тюркоазеното беше много модерно и в началото на века, потничета, блузки, панталонки, кърпи за глава, диадеми, шапки, тънки шалчета и мини поли в този нюанс бяха супер хитови тогава. И сега тези носталгични дрехи и аксесоари се завръщат, отново са доста актуални.

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