СО: Въздухът в София е чист, насладете се на уикенда

От Столична община излязоха с официално съобщение и заявиха, че моментните стойности на въздуха не представляват никакъв риск за гражданите.

От вчера сутринта данните и показателите се проверяват на всеки час.

“Данните от измерванията на качеството на атмосферния въздух през последните 48 часа показват, че след пожара в базата на фирма за преработка на отпадъци в столичния квартал “Люлин“ няма опасност за здравето на населението и не се налага въвеждането на допълнителни мерки”, каза директорът на дирекция “Климат, енергия и въздух“ в Столичната община инж. Марин Маринов на брифинг.

По думите му актуалните измервания, както и данните за последното денонощие, показват дори по-добри стойности от обичайните за летен ден.

В отговор на въпрос за сигнали от жители на “Люлин“, че и вчера са усещали миризма и задимяване, Маринов обясни, че мобилната измервателна станция на общината е отчела стойности, които не представляват риск за населението. Според него е възможно гражданите да са усетили остатъчни миризми и сажди, докато пожарът е бил окончателно потушаван.

Добавя се, че повече мерки за момента не са необходими.

Атмосферният въздух е чист, хората могат да се наслаждават на уикенда”, добавят от СО.