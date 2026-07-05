Борисов: С казуса "Атанасова" местят фокуса от бюджета

ГЕРБ е готова да подкрепи държавен бюджет с консервативна финансова рамка и дефицит до 3%. Това заяви лидерът на партията Бойко Борисов в Сливен, където участва в среща с младежката организация на ГЕРБ.

Пред медиите Борисов коментира внесения проектобюджет, финансовата политика на управляващите, общинските проекти, енергетиката, както и казуса с твърденията за съвместни полети на Делян Пеевски и Десислава Атанасова.

ГЕРБ настоява за дефицит до 3%

"Ако трябва да говорим за бюджет, аз искам да се върнем на времето, когато ГЕРБ правеше бюджети - когато имахме мнозинство и можехме да правим това, което влиза в нашата програма като консервативна партия", заяви Борисов.

По думите му по време на управлението на ГЕРБ бюджетите са били балансирани, а в редица години - дори с излишък. Той направи сравнение с предходни кризи, включително световната финансова и икономическа криза, гръцката дългова криза, миграционната вълна и пандемията от COVID-19, като подчерта, че въпреки тях страната е запазила финансова стабилност.

По отношение на настоящия проектобюджет Борисов посочи, че заложеният дефицит от 5,7% е "над законовите ограничения" и според него създава риск от задълбочаване на дълговата спирала.

"Над 3% е нарушение на закона. Има закон за държавния бюджет, който казва, че Министерският съвет може да внася до 3%", заяви лидерът на ГЕРБ и допълни, че при такава рамка партията няма да подкрепи бюджета.

Той обаче подчерта, че ако проектът бъде променен и върнат към консервативна рамка, ГЕРБ е готова да го подкрепи.

"Ако изтеглят бюджета, внесат консервативен бюджет и решат проблема до 3% дефицит, ГЕРБ не само ще го подкрепи, но няма да атакува политически орязани средства", каза Борисов.

Общинските проекти и инвестициите

Лидерът на ГЕРБ коментира и темата за общинските проекти, като определи забавянето на плащанията към общините и ограничаването на инфраструктурни средства като "грешен подход", защото това засяга пряко гражданите.

"Това не са пари за кметовете, това са пари за хората - за улици, детски градини, водопроводи и канализация", заяви Борисов.

Той допълни, че ГЕРБ ще продължи да настоява за "разумна финансова политика" и запазване на европейската перспектива. Борисов изрази и притеснение от отлив на инвестиции и съкращения в големи компании, като посочи, че стабилната икономическа среда е ключова за развитието на страната.

В отговор на въпрос за политически хипотези, включително евентуални президентски кандидатури, Борисов отказа да влиза в коментари и заяви, че това ще стане ясно през септември.

"Белене" и новите ядрени мощности

По темата за енергетиката Борисов заяви, че проектът за АЕЦ "Белене" трябва да се разглежда в контекста на променящата се геостратегическа среда, която влияе върху реализацията на големи инфраструктурни проекти.

Той припомни, че през последните години приоритет е било развитието на нови ядрени мощности в АЕЦ "Козлодуй", включително седми и осми реактор.

"Тези реактори са български и са собственост на България", подчерта Борисов.

Лидерът на ГЕРБ представи и различни възможни сценарии за бъдещето на проекта "Белене", включително международни партньорства. Сред вариантите той открои създаване на съвместно дружество - joint venture, тоест партньорство с участие на България и чуждестранни партньори, при което активите и инфраструктурата да бъдат оценени, а производството на електроенергия да се разпределя пропорционално на дяловото участие.

Според Борисов подобен модел може да осигури дългосрочни приходи за държавата, подобно на други енергийни и инфраструктурни проекти. Той допълни, че алтернативите включват и изграждане на нови мощности с участие на американски или европейски консорциуми на територията на България.

По думите му продажбата на оборудването би била "най-неизгодният вариант". Борисов подчерта, че енергийните проекти трябва да се оценяват като дългосрочна инвестиция в държавната икономика.

Казусът с Атанасова и полетите

Борисов коментира и твърденията за съвместни полети на Делян Пеевски и Десислава Атанасова, като заяви, че според него казусът се използва, за да бъде изместен фокусът от бюджета.

Той подчерта, че поема политическа отговорност за периода, в който Десислава Атанасова е била част от ГЕРБ, но отбеляза, че след избирането ѝ за конституционен съдия тя вече няма политическа обвързаност с партията.

"Аз отговарям за госпожа Атанасова за времето, в което е била в ГЕРБ като юрист и парламентарист. Но в деня, в който беше избрана за конституционен съдия с огромно мнозинство, тя вече няма нищо общо с партията", заяви Борисов.

Той припомни, че Атанасова е била избрана за конституционен съдия с подкрепа и на други политически сили, включително "Продължаваме промяната-Демократична България", като според него това е било резултат от политически консенсус.

По думите му от момента на полагането на клетва конституционните съдии действат независимо от политическите си номинации и носят лична отговорност за решенията си.

"Всичко това се използва, за да се отмести темата от бюджета, предстоящия Съвет и санкциите", коментира Борисов. Според него политическият контекст на подобни твърдения цели да отклони общественото внимание от ключови теми.

Митов: МВР не трябва да се използва за политически цели

Бившият вътрешен министър Даниел Митов също коментира темата и заяви, че една от основните задачи на настоящите правителства е Министерството на вътрешните работи да не бъде използвано за политически цели. По думите му е недопустима и злоупотреба с информационни масиви.

Митов припомни, че достъпът до биометрични и гранични информационни системи трябва да се използва само при наличие на данни за тежки престъпления като тероризъм и трафик на хора.

Той предупреди, че евентуално извличане или използване на данни по политически причини би било сериозна злоупотреба с власт. Според него подобни действия могат да имат последици и за международния авторитет на България, включително в контекста на европейските и шенгенските информационни системи.