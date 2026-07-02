Завишени нива на бензен след в "Люлин", жителите да ограничат седенето навън

Столичната община въвежда допълнителни мерки заради промяната в метеорологичните условия в района на пожара, който избухна вчера, 1 юли, в база на една от фирмите за преработка на отпадъци от опаковки в район "Люлин".

През нощта и до 7:00 ч. сутринта показателите за качеството на въздуха са били в норма. След 9:00 ч. обаче вятърът е утихнал, което е довело до задържане на задимяването ниско до земята. Заради това са мобилизирани допълнителни екипи за мониторинг и са въведени превантивни препоръки към гражданите, съобщиха от общината.

Столичната община вече е изпратила уведомление до всички детски градини и училища на територията на София. Основната препоръка е заниманията на децата на открито да бъдат максимално ограничени, включително и през утрешния ден.

"Екипите ни са на терен от самото начало на инцидента снощи. През нощта дъждът и вятърът помагаха за разсейването на дима и данните от нашата мобилна станция бяха добри. Около 9:00 часа обаче вятърът спря и ситуацията се промени. Ние сме тук, следим показателите в реално време и действаме според актуалната обстановка, за да осигурим безопасността на хората", заяви заместник-кметът по екология Николай Неделков, цитиан от БГНЕС.

Допълнителен мониторинг и данни за бензен

За по-прецизен анализ Столичната община работи в координация с държавните институции и научната общност.

"Освен нашата мобилна станция, на терен вече е и апаратура на Изпълнителната агенция по околна среда. По техни данни се отчитат завишени нива на бензен. Едновременно с това екип от Софийския университет извършва облитания с дрон със специални сензори. Тази допълнителна експертиза ни позволява да имаме пълна картина за химичните съединения във въздуха и да актуализираме мерките си", обясни Марин Маринов, директор на дирекция "Климат, енергия и въздух".

Жителите да ограничат седенето навън

Заместник-кметът Николай Неделков призова гражданите към спокойствие и внимание. Той апелира хората да следят актуалните данни за качеството на въздуха в различните части на града в реално време на сайта на Столичната община.

Неделков препоръча на жителите на "Люлин" и съседните райони да ограничат максимално активностите навън през следващите дни и да затварят плътно прозорците у дома при показания за лошо качество на въздуха. Препоръките са особено важни за най-рисковите групи - малките деца, възрастните хора, бременните жени и хората с хронични заболявания.

"Тази грижа е особено важна за децата, бременните жени, възрастните хора и хората с хронични заболявания. Продължаваме работа, докато ситуацията се нормализира напълно", подчерта Неделков.