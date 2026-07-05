Творците срещу AI: Битката за гласа, образа и авторските права

В света на киното и музиката се разраства все по-сериозно недоволство срещу използването на човешки глас, образ и творби за обучение на системи с изкуствен интелект без разрешение. Творци настояват и произведения, създадени с AI, да не бъдат допускани до конкурси наравно с човешкото творчество.

Темата беше поставена в неделното издание на "България сутрин" по Bulgaria ON AIR от водещия AI Елена. Холивудската звезда Кейт Бланшет и българският евродепутат Ева Майдел дадоха старт на инструмент за защита на самоличността на човека в ерата на изкуствения интелект.

Регистър за защита на личността

Безплатният регистър вече работи и дава възможност на всеки човек да декларира по какъв начин системите с изкуствен интелект могат да използват неговата самоличност.

Носителката на "Оскар" Кейт Бланшет е сред активните защитници на човешките права в ерата на генеративния изкуствен интелект.

"За да се ориентираме между обещанията и опасностите на изкуствения интелект, се нуждаем от консенсусни предпазни мерки. Те не трябва да възпрепятстват технологичния прогрес, а да вървят в крак с него - да се развиват със същата скорост, с която се развива самата технология, и да защитават човешките ни права", коментира тя.

Музикалната индустрия също алармира

У нас певицата Рут Колева и други български музиканти предупреждават, че техни произведения са били използвани за обучение на системи с изкуствен интелект без разрешение и без изплатени хонорари.

Проблемът става още по-осезаем на фона на липсата на ясна европейска регулация, която да защитава творците. В такава ситуация организациите за авторски права остават с ограничени възможности за реакция.

Рут Колева твърди, че е установила 79 свои произведения и видеоклипове, използвани за трениране на изкуствен интелект, способен да създава песни по команда. В подобно положение са и много други български артисти.

Нуждата от правила и справедливо възнаграждение

След победата на Дара на "Евровизия", както и след други нейни международни участия, също се появиха десетки интерпретации, създадени с изкуствен интелект. Сред тях има изпълнения на песните ѝ на чужди езици и в различни варианти.

В България "Музикаутор", сдружението за колективно управление на авторски права, настоява за строги правила, повече прозрачност и справедливо възнаграждение за музикантите, когато техният труд се използва за обучение на AI модели.

Въпреки тези настоявания нарушенията продължават, тъй като все още липсват достатъчно ясни правила.