Творците срещу AI: Битката за гласа, образа и авторските права

В света на киното и музиката се разраства все по-сериозно недоволство срещу използването на човешки глас, образ и творби за обучение на системи с изкуствен интелект без разрешение. Творци настояват и произведения, създадени с AI, да не бъдат допускани до конкурси наравно с човешкото творчество.
Темата беше поставена в неделното издание на "България сутрин" по Bulgaria ON AIR от водещия AI Елена. Холивудската звезда Кейт Бланшет и българският евродепутат Ева Майдел дадоха старт на инструмент за защита на самоличността на човека в ерата на изкуствения интелект.
Регистър за защита на личността
Безплатният регистър вече работи и дава възможност на всеки човек да декларира по какъв начин системите с изкуствен интелект могат да използват неговата самоличност.
Носителката на "Оскар" Кейт Бланшет е сред активните защитници на човешките права в ерата на генеративния изкуствен интелект.
"За да се ориентираме между обещанията и опасностите на изкуствения интелект, се нуждаем от консенсусни предпазни мерки. Те не трябва да възпрепятстват технологичния прогрес, а да вървят в крак с него - да се развиват със същата скорост, с която се развива самата технология, и да защитават човешките ни права", коментира тя.
Музикалната индустрия също алармира
У нас певицата Рут Колева и други български музиканти предупреждават, че техни произведения са били използвани за обучение на системи с изкуствен интелект без разрешение и без изплатени хонорари.
Проблемът става още по-осезаем на фона на липсата на ясна европейска регулация, която да защитава творците. В такава ситуация организациите за авторски права остават с ограничени възможности за реакция.
Рут Колева твърди, че е установила 79 свои произведения и видеоклипове, използвани за трениране на изкуствен интелект, способен да създава песни по команда. В подобно положение са и много други български артисти.
Нуждата от правила и справедливо възнаграждение
След победата на Дара на "Евровизия", както и след други нейни международни участия, също се появиха десетки интерпретации, създадени с изкуствен интелект. Сред тях има изпълнения на песните ѝ на чужди езици и в различни варианти.
В България "Музикаутор", сдружението за колективно управление на авторски права, настоява за строги правила, повече прозрачност и справедливо възнаграждение за музикантите, когато техният труд се използва за обучение на AI модели.
Въпреки тези настоявания нарушенията продължават, тъй като все още липсват достатъчно ясни правила.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.