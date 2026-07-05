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В кадър: Тир катастрофира на АМ "Струма", гориво се разля по платното

Шофьорите да внимават - настилката е хлъзгава

05.07.2026 | 14:30 ч. 7

Снимки: БГНЕС

Снимки: БГНЕС

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Тежкотоварен автомобил катастрофира на автомагистрала "Струма", предаде кореспондентът на БГНЕС в региона.

Инцидентът е станал малко преди разклона за Логодаж. При удара от машината се е разляло гориво върху пътното платно. Сигналът за катастрофата е подаден минути преди 12:00 ч.

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Към момента движението в участъка е затруднено. Трафикът се извършва само в активната и аварийната лента.

Шофьорите се призовават да преминават с повишено внимание и съобразена скорост, тъй като заради разлятото гориво настилката е хлъзгава.

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