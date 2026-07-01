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Адвокатът на Пеевски сезира СГП за възможно незаконно подслушване срещу него

Проверката изисква да бъдат установени фактите

01.07.2026 | 12:19 ч. 9
БГНЕС

БГНЕС

Хамид Хамид, адвокат на Делян Пеевски заяви, че е подал сигнал до Софийска градска прокуратура за проверка на базата на медийни изяви на министър Демерджиев дали е налице незаконно събиране на сведения, извършване на справки, проверки, оперативни действия или проследяване спрямо лидера на ДПС.

От пресцентъра на партията добавят, че в сигнала се посочва, че от изявленията на Демерджиев следва, че директорът на Главна дирекция “Борба с организираната престъпност“ - главен комисар Мартин Златков, е разпоредил, допуснал, организирал или контролирал действия по събиране на информация относно полети, пътувания, маршрути, движение, местонахождение, придружители и други лични данни на Делян Пеевски, включително и чрез СРС, за чиято законосъобразност няма информация.

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Проверката трябва да установи фактите и да бъдат предприети всички предвидени от закона действия, в съответствие с резултатите.

Проверката е в отговор на високия обществен интерес и запазването на конституционно скрепените гаранции, че е недопустимо органи на изпълнителната власт да се използват за незаконно наблюдение, събиране на информация, фактическо разследване или политически мотивирано въздействие спрямо народни представители от опозицията и политически опоненти.

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Тагове:

Делян Пеевски лидер ДПС СГП сигнал подслушване Иван Демерджиев
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