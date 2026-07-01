Румен Христов няма да се кандидатира за лидер на СДС

С пост в социалната мрежа Фейсбук лидерът на СДС Румен Христов съобщи, че няма да се кандидатира а трети път за поста по време на Националната отчетно-изборна конференция на партията. Събирането е насрочено за тази събота.

Христов оглавяваше СДС в продължение на два последователни мандата. Според депутата вече е настъпил моментът ръководството да бъде поето от нов председател, който да носи отговорност за бъдещото развитие на формацията. Христов отбеляза, че през последните години, с подкрепата на членовете и симпатизантите на СДС, партията е успяла да се запази, за разлика от редица други политически сили, възникнали през периода на прехода.

За председател на СДС е издигната кандидатурата на главния секретар на партията и евродепутат Илия Лазаров. Румен Христов е приел предложението да бъде заместник-председател в новото ръководство, като ще отговаря за връзката между партията и парламента, където представлява СДС, и ще продължи да работи за каузите на партията.

“В събота предстои Национална отчетно-изборна конференция на СДС. След два мандата начело на партията, през които, заедно с Вас, успях да я съхраня, за разлика от редица други партии на прехода, които вече ги няма, реших, че е време да дам път на нов председател, който да поеме отговорност за развитието на СДС. Кандидат за този пост е г-н Илия Лазаров, главен секретар на СДС и евродепутат.

Приех неговото предложение да бъда заместник-председател в новото ръководство, за да бъда връзката на партията с парламента, където съм неин представител и да продължа да работя за СДС в най-висшата национална институция.

Приятели, за мен беше чест да съм председател на най-старата дясна партия в новата ни история, партията, която промени България! За мен СДС винаги ще бъде кауза, символ на свободата и антикомунизма, на европейската принадлежност и демокрацията.

Благодаря на всички седесари, с които сме заедно толкова години! Продължаваме заедно и занапред!”, се казва в съобщението на Христов в социалната мрежа.