Докато САЩ се колебаят относно бъдещата си защита на съюзниците от НАТО, една нова възходяща сила би могла, колкото и да е удивително, да поеме водещата роля в защитата на европейските държави, изправени пред ескалиращите набези с дронове от страна на Русия и заплахите от ядрена война: Украйна.

Докато някои от западните сили зад кулисите предсказваха, че Украйна бързо ще падне, когато войските, танковете и ракетите на Кремъл пресекат границата, и дори предложиха да прехвърлят лидерите ѝ по въздух към безопасно убежище в ЕС, президентът Володимир Зеленски и неговата обсадена демокрация оттогава насам са осъществили сензационен обрат, казва един от водещите световни експерти по този конфликт, който е под присталното внимание на целия свят, пише Forbes.

Питър Дикинсън, който проследява непрекъснато променящата се война между милитаристката Русия и някогашната пацифистка Украйна, казва, че все повече участници от ЕС променят прогнозите си за това коя страна ще излезе като окончателен победител в тази битка между Давид и Голиат.

С своите високотехнологични прашки – под формата на най-модерни бойни дронове и прехващачи за унищожаване на дронове – Украйна обстрелва гигантския си враг толкова яростно, че главнокомандващият на Кремъл Владимир Путин се е оттеглил в лабиринт от подземни бункери, простиращ се из цяла Русия, казва Дикинсън, изтъкнат изследовател в областта на отбранителните технологии и стратегии в Атлантическия съвет, един от водещите интернационалистични аналитични центрове във Вашингтон, окръг Колумбия.

Дикинсън, който също така ръководи влиятелното списание на Съвета UkraineAlert, което проследява развоя на войната и променящите се съюзи, които биха могли да преобразуват бъдещето на европейските демокрации, ми каза в интервю, че Зеленски е ускорил удивителното изграждане на технологично усъвършенствана бойна сила, която в момента е една от най-внушителните в Европа.

С експлозивно разрастващите се сили, които вече наброяват почти един милион души и надвишават общата численост на армиите на Франция, Германия, Италия и Великобритания,

Дикинсън прогнозира, че Украйна може да се превърне в водещия защитник на Европа и да оглави обединена отбрана срещу Русия, където самопровъзгласилият се неоцар Владимир Путин мечтае да възстанови Руската империя.

Главнокомандващият на Кремъл Владимир Путин се стреми да възстанови огромния Съветски съюз или по-ранната Руска империя, като започне с покоряването на демократична Украйна.

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Сензационният възход на Украйна и нейната привлекателност за европейските сили, казва той, се проявяват дори докато САЩ се колебаят относно бъдещото си спазване на клаузата за взаимна отбрана, предвидена в член 5 от договора за НАТО.

Нарастващата мощ на Украйна се отразява отчасти в нейните удивителни въздушни сили от дистанционно пилотирани и подсилени с изкуствен интелект дронове, които са нанесли удари по стратегически бомбардировачи и летища, оръжейни фабрики и нефтени центрове из цяла Русия, включително цели около седалището на властта в Кремъл и Санкт Петербург – някогашните територии на Путин, докато той не се скри в лабиринта от подземни противовъздушни убежища.

Бързото издигане и преображение на Украйна са в ярък контраст с положението ѝ преди дванадесет години, казва той, когато руските войски нахлуха на Кримския полуостров почти без съпротива.

Пацифистката либерална демокрация разполагаше само с малка постоянна армия и вече доброволно се беше отказала от огромния си арсенал от междуконтинентални балистични ракети със ядрени глави от съветската епоха в замяна на обещания от страна на Русия, Съединените щати и Обединеното кралство да зачитат и защитават нейните международни граници.

За да се организира колективна отбрана срещу иредентистката Русия, решена да възстанови гигантските имперски или съветски съюзи от миналото, военни експерти от целия Запад са лансирали предложения за създаване на нова европейска армия като алтернатива на разчитането на потенциално разделен НАТО.

Някои държави от ЕС вече са създали съвместни предприятия за съвместно производство на украински дронове и прехващачи, за да се подготвят за бъдещо сблъскване с Русия.

В същото време, както ми каза Дикинсън, това разширяващо се сътрудничество в областта на отбраната ще даде тласък на усилията на Украйна да се присъедини към Европейския съюз.

Това в крайна сметка би могло да се превърне в алтернатива на стремежа на Украйна да се присъедини към НАТО, с неговото обещание за колективна отбрана при всяка въоръжена атака.

Договорът за Европейския съюз съдържа собствена клауза за взаимна отбрана, в която се посочва:

"Ако държава-членка стане жертва на въоръжена агресия на своята територия, останалите държави-членки имат задължението да ѝ окажат помощ и съдействие с всички средства, с които разполагат."

Макар да смята за малко вероятно Европейският съюз (ЕС) бързо да приеме федерална държавна структура по модела на САЩ, с мощен президент, който да оглавява армия на суперсила, Дикинсън казва, че тази преценка може да се промени предвид „историческо събитие с катализиращ ефект – вероятно голяма война“.