Каква е позицията на бизнеса за Бюджет 2026?

Министерският съвет трябва да одобри проекта на държавния бюджет за 2026 г. - първият, изготвен изцяло в евро.

"Има и хубави неща, има и много тревожни неща. Това е един довършителен закон. Имахме удължителен, сега имаме довършителен за останалите 5 месеца. Спира прилагането на Член 244 от Кодекса на труда. Това е разпоредбата, която казва, че минималната работна заплата е равна на 50% от средната - нещо, срещу което всички работодателски организации последователно се обявявахме против. За пръв път се вижда някаква воля от управляващите да се уреди някакъв механизъм", коментира заместник-председателят на БСК Мария Минчева в предаването "България сутрин".

Тя обясни, че минималната работна заплата не е само заплатата, която получават само нискоквалифицирани работници - с нея са обвързани и редица помощи, които се получават с коефициент от минималната работна заплата.

По повод "развързването на заплатите в публичния сектор, които са обвързани със средната работна заплата", Минчева каза, че през следващите няколко месеца ще има възможност да се мисли за механизми.

На въпрос как трябва да се мери минималната работна заплата, тя отговори, че е нужно да се обърне внимание на производителността, инфлацията, издръжката на живота, малката потребителска кошница, да се мерят нуждите на хората и възможностите на бизнеса, развитието на икономиката.

"Не може едно и също ниво на заплащане, защото стремейки се към много висока национална минимална работна заплата, тикаме по-бедните региони към сиви практики", подчерта заместник-председателят на БСК пред Bulgaria ON AIR.

По повод въвеждането на заплащане на осигуровки от държавните служители, Минчева посочи, че позицията на БСК е, че не е нормално на някой да му бъде намаляване заплатата в средата на годината поради ново задължение да си плаща осигуровката.

По думите ѝ в Министерството на отбраната размерът на осигуровката е много висок.

"Компенсирането на тези с много големите осигуровки в отбраната изисква много големи средства", каза още тя.

"Настояваме увеличаването на максималния осигурителен доход да бъде отложено за дискусиите за Бюджет 2027, защото бизнесът си е направил разчетите, фирмите имат приети бюджети за 2026 г.", заяви заместник-председателят на БСК.

Според нея е правилно решението да отпадне "Ковид добавката" от пенсиите.

Минчева призова да се направи опит да се свие дефицитът, дългът да се намали, максималният осигурителен доход да бъде оставен за дебата за 2027 г., минималният осигурителни прагове да не нарастват с процент между 12 и 70, а да бъдат актуализирани до размера на минималната работна заплата и дебатът за финансиране на цялата осигурителна система да бъде самостоятелен и да обхваща всички елементи.