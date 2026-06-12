Ползата от договора с "Боташ" е много голяма, трябва да се подобри

Вероятно може да се предоговори договора с „Боташ”, щом турската страна изяви инициатива, което беше много важно. Не само от българско, тъй като българската страна е заинтересвана, но и турската също, за да може да функционира пълноценно този договор. Минават недостатъчно количества, но явно се върви към позитивен завършек. Това заяви председателят на Балканската и Черноморска петролна асоциация Валентин Кънев в "България сутрин".

„Динамиката на световния и на регионалния пазар е голяма

и ако не се действа максимално бързо, може да се изпуснат възможности. Ако има някакво конкуретно предимство с подписването на този договор, то забавянето на използването, търпи загуба на полза от прилагането му. Нещата могат да се развият по такъв начин, че той да бъде трудно изплълним. Ползата от договора е много голяма, защото дава алтернатива. След като България се отказа от руския газ, сме взели решение да си доставяме газ по този начин", каза още Кънев.

"Никой не се ангажира с дългосрочни доставки на втечнен газ. Това е добър договор, който трябва да бъде подобрен - дава добри възможности на България да работи. Капацитетите се заплащат предварително и дали го ползваш или не е друг въпрос. Критиката е, че не е имало достатъчно прозрачност. Тогава смятахме, че всичко е добре в този договор, но не знаехме какви са били цифрите вътре. Трябва да има някаква корекция", коментира още Кънев.