И Буданов предупреждава: Русия има готовност за атака по ЕС

Русия е достигнала готовност за евентуална атака срещу Европейския съюз, заяви Кирило Буданов, ръководител на кабинета на президента на Украйна, в интервю за RBC-Украйна на 7 юли.

Буданов направи оценката в отговор на опасенията на Европа, че Москва може да предприеме действия срещу блока през следващите няколко години. На въпроса дали подобен удар е по-вероятен след края на войната в Украйна или докато тя продължава, той каза, че планирането на Кремъл се е променило.

"Преди това те очертаваха ясна граница - боевете тук трябваше да приключат и едва след това... Но сега плановете се коригират донякъде, така че са готови", обясни Буданов.

Той отказа да даде конкретен срок, но посочи това, което той определи като руски документи за планиране, които определят ранен критерий за готовност.

"Във всичките си документи те трябваше да достигнат готовност за провеждане на операции до началото на 2027 г., но отново, всички планове могат да бъдат коригирани. В крайна сметка не остава много време до началото на 2027 г.", допълни Буданов.

Буданов, сега ръководител на кабинета на президента на Украйна, след като преди това е ръководил военното разузнаване на Украйна, многократно е оценявал руските стратегически намерения. Той предупреди, че документите сочат подготовка и способности, а не окончателно решение, подчертавайки, че готовността за действие не означава, че е дадена заповед за атака.

Предупреждението е в озвучаване на оценките на разузнаването на НАТО, докладвани по-рано тази година, които определиха 2029 г. като възможен момент, до който Русия може да си възвърне способността да удари страна от алианса, а вероятно и по-рано.

Европейските правителства все по-често предупреждават, че Русия може да изпита НАТО или Европейския съюз, след като възстанови изчерпаните сили в Украйна, докато Москва продължава да разширява производството на отбранителна техника и да милитаризира икономиката си.