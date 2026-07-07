За пръв път жена: Проф. Елиза Стефанова е новият ректор на СУ

Проф. д-р Елиза Стефанова е новият ректор на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Председателят на Националната агенция за оценяване и акредитация получи подкрепата на 185 от членовете на Общото събрание. Вотът я определи като първата жена ректор на Алма Матер.

За проф. дфзн Георги Райновски, който бе другият претендент за поста и който стигна до балотаж, гласуваха 135. В гласуването участваха 326 от общо 331 членове на Общото събрание. Действителните бюлетини бяха 320.

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"Благодаря Ви наистина за това доверие, което изразявате. Това е отговорност, която се надявам с всички предизвикателства да можем да се справим. Надявам се заедно да продължим всички начинания и да изпълним всички цели, които сме си поставили. Надявам се заедно да успеем да продължим делото на нашия университет", заяви проф. Стефанова след гласуването.

Проф. Стефанова ще довърши мандата до 2027 година, след като досегашният ректор проф. Георги Вълчев беше избран за министър на образованието и науката.

Елиза Стефанова е преподавател във Факултета по математика и информатика (ФМИ) и нейната кандидатура е издигната от Общото събрание на ФМИ.

Проф. Стефанова е председател на Националната агенция за оценяване и акредитация.

Проф. Стефанова е участвала в създаването на първия интернет сайт на Софийския университет. През 1999 г. тя става част от академичния състав на ФМИ и за 20 години изминава всички кариерни степени - от асистент до професор. Като преподавател, проф. Елиза Стефанова води курсове по операционни системи, компютърни мрежи, дискретна математика и алгоритми. Има над 80 научни публикации и участия в над 30 международни проекта. През последните 15 години е била член на комисиите за олимпиадата по информационни технологии и на националното състезание по компютърни мрежи. Била е заместник-декан на ФМИ и два мандата заместник-ректор на Софийския университет.