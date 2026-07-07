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18-годишен загина при катастрофа край Павел баня

Младият шофьор загина след преобръщане на автомобил

07.07.2026 | 21:30 ч. 6
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

18-годишен мъж загина при катастрофа на пътя между селата Горно Сахране и Асен в община Павел баня, съобщиха от Областната дирекция на МВР - Стара Загора.

Сигналът за инцидента е подаден в 17:23 часа. По първоначална информация младият мъж е управлявал лек автомобил Opel, който е самокатастрофирал и се е преобърнал. Водачът е починал на място.

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По случая е образувано досъдебно производство в Районното управление в Казанлък. Разследването се води под надзора на Окръжната прокуратура в Стара Загора.

От полицията уточняват, че към момента движението в района на произшествието не е затруднено, пише БТА.

През изминалото денонощие в страната са регистрирани 19 пътнотранспортни произшествия, при които са пострадали 22 души.

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