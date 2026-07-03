Камери заснели изчезналата Наталия и мъжът с нея

Издирваното 11-годишно дете е било засечено на камери. Вижда се, че се движи непосредствено след пастрока си Асен. Това заявиха на брифинг от ОДМВР-Варна.

Според директора на ОДМВР - Варна старши комисар Цветан Пировски от кадрите става ясно, че детето не е принуждавано на сила, а се движи след него на няколко метра.

Допълни, че машинист е заявил, че ги е видял, докато е бил на гарата в Юнак, да вървят през полето. Никой полицай или доброволец не е видял ситуацията, но веднага са изпратени екипи на място. Информацията пристига около час и повече по-късно.

Властите призоваха хората, които видят издирваните лица, да звънят на 112, а не да предприемат други действия, тъй като Асен може да прояви агресия

Пировски обясни, че при предишни случаи, когато издирвания мъж Асен се е укривал, е използвал най-вече изоставени къщи, в които хора са оставили храна, а също и в пещери в района на селата.

"Обиколената до момента площ около 1000 кв.км, дори и сега екипите са на терен. Умишлено не се дава повече информация, за да не се възползва мъжът от нея", каза Пировски.

В издирването на Наталия и Асен се използва цялата налична техника на полицията.

По-рано днес беше задействана системата BG Alert в областите Варна, Бургас и Шумен. 12 сигнала са получени, откакто е задействана системата.