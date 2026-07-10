Ограничават тировете по "Струма" и Кресненското дефиле заради трафика към Гърция

В петък и неделя за улеснение на пътуването през уикенда, когато трафикът е най-интензивен, и за повишаване на безопасността в следобедите временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 т по АМ „Струма“ и през Кресненското дефиле в отсечката от Симитли (при 376-ти км) до Кресна на АМ „Струма“ (402-ри км).

Временната промяна в организацията на движението

се предприема, за да се ограничат предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път в посока Гърция и туристическите комплекси в района на Банско, Разлог, Сандански и др., съобщиха от АПИ.

В петък – 10 юли, ограничението ще е между 16 ч. и 23 ч. за пътуващите в посока ГКПП „Кулата“.

В неделя – 12 юли, ограничението ще е от 15:30 ч. до 22 ч. за пътуващите в посока София.

За пътуващите към и от ГКПП „Кулата“ обходният маршрут е по пътя Симитли - Гоце Делчев.

Ограничението не се отнася за автобуси, превозващи пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони и автомобили на пътноподдържащите фирми.

За улеснение на движението през Кресненското дефиле ще има реверсивно движение в участъка от района на Симитли.

По този начин ще се повиши безопасността на движение на пътуващите към Банско и останалите туристически комплекси в района. В последния работен ден преминаването в посока Кулата ще се осъществява в две ленти, а трафикът към София ще се извършва в една лента.

А в последния почивен ден - ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София и една за Кулата. Интензивността на трафика в района се следи непрекъснато и при необходимост реверсивно движение може да бъде въведено и в другите почивни дни.