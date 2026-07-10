Почина актрисата от "Казино Роял" Джоана Петет

Джоана Петет - пенсионираната актриса, позната с ролите си в "Групата" ("The Group") и "Казино Роял" ("Casino Royale"), почина във вторник, 7 юли. Британско-канадската звезда беше на 83 години. Причината за смъртта ѝ все още не е обявена.

Нейната приятелка и бивш мениджър Пам Дюбоа съобщи пред The Hollywood Reporter, че Петет е починала в болница в Темекула Вали, Калифорния. В публикация във Facebook от сряда, 8 юли, Дюбоа отбеляза, че актрисата си е отишла точно 31 години след смъртта на 26-годишния си син Деймиън Корд. Той е син на Петет и звездата от "Еърулф" ("Airwolf") Алекс Корд, с когото актрисата е омъжена от 1968 до 1989 г. Деймиън умира през 1995 г. от свръхдоза хероин.

"Всички обичахме Джо - но имаше един човек, който я обичаше повече. И вчера, на 31-вата годишнина от смъртта си, Деймиън Зак отведе майка си в рая и там тя ще остане с него завинаги", написа Дюбоа.

От Лондон и Монреал до Ню Йорк

Родена в Лондон през 1942 г., Джоана Петет израства в Монреал, след като баща ѝ загива по време на Втората световна война. На 16 години тя се мести в Ню Йорк, където започва да учи актьорско майсторство.

След участия в три комедии на Бродуей (Broadway) в началото на 60-те години Петет прави прехода от театъра към киното с филма "Групата" от 1966 г., режисиран от Сидни Лумет. Лентата проследява историята на осем възпитанички на колежа "Васар" ("Vassar") и събира на екран Петет с Кандис Берген, Джоан Хакет и Джесика Уолтър.

През следващата година актрисата прави силно впечатление с участия в три филма - "Нощта на генералите" ("The Night of the Generals"), "Обир" ("Robbery") и "Казино Роял". В шпионската пародия от 1967 г. Петет играе оскъдно облечената Мата Бонд, дъщеря на Джеймс Бонд, изигран от Дейвид Нивън, и Мата Хари. Тя се появява и като любовния интерес на Терънс Стамп в уестърна "Блу" ("Blue") от 1968 година.

Джоана Петет в "Казино Роял" от 1967 година/Снимка: Getty Images

Обяд с Шарън Тейт и образ в "Имало едно време... в Холивуд"

На 8 август 1969 г. Петет обядва с актрисата Шарън Тейт - само часове преди Тейт и още четирима души да бъдат убити от членове на "семейството" на Чарлз Менсън.

В квазибиографичния филм на Куентин Тарантино от 2019 г. "Имало едно време... в Холивуд" ("Once Upon a Time...in Hollywood") образът на Петет е изигран от дъщерята на Румър Уилис.

Телевизионни роли и живот след екрана

През 70-те и 80-те години Петет често се появява в телевизионни продукции, сред които "Нощна галерия" ("Night Gallery"), "Капитани и крале" ("Captains and the Kings"), "Островът на фантазиите" ("Fantasy Island") и "Кнотс Лендинг" ("Knots Landing"). През 1984 г. тя играе себе си в епизод на екшън сериала "Каскадьорът" ("The Fall Guy"), част от специалния му епизод в чест на Джеймс Бонд.

През 2021 г. Extra съобщи, че Петет е била затисната под огромен камък при необичаен инцидент, след което претърпява операция за смяна на раменна става и възстановяване на ротаторния маншон.

Последната ѝ екранна поява е във филма "Ужас в рая" ("Terror in Paradise") от 1990 г., след което тя се оттегля от актьорството.

Любови, загуби и наследство

Според Deadline, освен брака си с Алекс Корд, Петет е била романтично свързвана и с актьорите Терънс Стамп и Алън Бейтс. През 2002 г. тя подновява връзката си с Бейтс - неин партньор от Бродуей постановката "Бедният Ричард" ("Poor Richard").

Когато Бейтс умира от рак на панкреаса през 2003 г., той ѝ оставя наследство, пише People.