Ганев: Борисовата градина е разграбвана 37 г. с участието на кметовете

"В продължение на 37 години най-големият парк в страната - Борисовата градина - е бил умишлено унищожаван, разграбван и частично приватизиран с участието на всички столични кметове и различните общински мнозинства през този период." Това заяви пред журналисти в парламента народният представител Цончо Ганев.

По думите му столичният кмет Васил Терзиев е на път да приеме подробния устройствен план на парка.

Ганев призова ПУП-ът да бъде спрян, тъй като според него не защитава интересите на жителите на София, нарушава закона и поражда сериозни съмнения за престъпления, свързани с частната собственост.

"Опорката и лъжата, прокарвана от Терзиев и неговите служители, че приемането на ПУП за Борисовата градина ще спре строежите - няма студент, който да е учил архитектура и да не знае, че за да има строеж, трябва да има ПУП", коментира депутатът.

Заедно с него пред медиите застана и създателят на гражданската инициатива "Да спасим Борисова градина" Гергана Пирозова. Тя посочи, че през последните 30 години в парка са се появили над 42 частни имота.