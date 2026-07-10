В кадър: Буковете хукнаха по улиците на Памплона

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Фестивалът "Сан Фермин", който включва ежедневно надбягване с бикове, е едно от най-известните празненства в Испания, привличащо стотици хиляди посетители в северния град Памплона всяка година. А тази година се навършват 100 години от публикуването на романа на Ърнест Хемингуей "И слънцето изгрява", който изстреля бъдещия Нобелов лауреат към литературна слава и постави Памплона на картата на милиони хора по света.

Шест бика се пускат в 8 сутринта всеки ден в продължение на осем дни, за да тичат от корала си до арената за бикове през тесните улички на стария град - 850-метрова трасе - докато любителите на адреналина бягат пред тях и се опитват да останат близо до биковете, без да паднат или да бъдат набодени.

Събитието включва също паради, музика, религиозни церемонии и денонощни улични празненства.

В понеделник фестивалът започна с фойерверки над претъпкан площад

Базираният в Далас туроператор Брус Андерсън, чиято компания "Бягане с биковете" е помогнала на хиляди американци да посетят Сан Фермин през годините, казва, че работата на Хемингуей е направила фестивала дестинация от списъка с желания. Тази година неговата компания води 1400 души в Испания.

Жените, участващи в Сан Фермин, се страхуват повече от мъжете, отколкото от биковете

Биковете намушкаха мъж на Сан Фермин, седем други са ранени Свързани статии

Последният от 16-те смъртни случая на фестивала е през 2009 г., но пробождането и други наранявания са често срещани. Начинаещите бегачи могат лесно да се паникьосат и да направят грешен ход, който може да причини масово падане или да изпрати някого на пътя на бика.

По-късно през деня биковете са убити от професионални бикоборци.

Хемингуей е критикуван от движението за правата на животните заради похвалите си за бикоборците, които убиват биковете с намушкане

Групи като "Хора за етично третиране на животните" също осъждат начина, по който се отнасят с биковете, докато се движат по улиците.

Активистът за защита на животните Брук Спърлинг заяви по време на протест срещу коридата в Сан Фермин, че

"Хемингуей е писал за много, много теми, които днес не биха били приети [в] обществото. Той пише за лов, за война, а ние не искаме да ценим тези теми днес".