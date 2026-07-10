Корпорация КУБ няма отнети имоти

Корпорация КУБ съобщи, че няма отнети имоти.

"Искаме да ви уведомим, че медийните публикации, според които българската държава е конфискувала имот в "Баба Алино" нямат никакво - подчертаваме, никакво отношение към дейността на нашата компания или към някой от нашите проекти." Това заявиха от корпорация "КУБ" днес.

Изявлението е във връзка с образувания иск от Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ), въз основа на който апелативният съд във Варна потвърди решение за отнемане в полза на държавата на имущество, за което е установено, че е придобито със средства от незаконна дейност.

По думите на инвеститора става дума за случай от 2013-2024 г., за които съд е приел, че има разминаване между законните им доходи и придобито от тях в резултат на престъпна дейност.

"Категорични сме, че няма никакво основание за притеснение, както и, че това не е нещо, което би засегнало който и да било от нас.

Искаме също да ви припомним, че местността "Баба Алино" не се изчерпва само с нашите проекти. В тази местност има стотици други собственици на имоти, има къщи, вили и множество постоянно пребиваващи жители, също като нас.

Благодарим ви за подкрепата и доверието.", заявиха още от фирмата-инвеститор.

Вчера Апелативен съд – Варна потвърди решението на Окръжен съд – Варна, с което по иск на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ) е постановено отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от незаконна дейност.

Сред потвърденото за отнемане имущество е поземлен имот с площ 1 548 кв. м, находящ се в гр. Варна, местност "Баба Алино“, както и лек автомобил. Съдът потвърди и осъждането на ответниците да заплатят паричната равностойност на два отчуждени недвижими имота в общ размер 133 386,50 лв., както и отнемането на идеални части от недвижим имот, апортиран в капитала на търговско дружество.

Припомняме, че според съда по делото е доказано сериозно разминаване между официално декларираните доходи на проверяваните лица и стойността на придобитото от тях имущество. Магистратите са приели, че това несъответствие е съчетано с доказателства за престъпна дейност, от която са били генерирани финансови средства.

Освен това магистратите потвърдиха задължението на ответниците да изплатят на държавата над 133 хил. лева, представляващи стойността на два недвижими имота, които междувременно са били продадени и вече не могат да бъдат отнети пряко.

Решението на Апелативния съд във Варна не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Върховния касационен съд.