Често без ток и вода: Животът на хората във великотърновското село Ресен

Жителите на великотърновското село Ресен са подложени на сериозни изпитания през последния месец поради системни проблеми с инфраструктурата.

Над 2000 души са принудени да живеят в условия на чести прекъсвания на електрозахранването и постоянни аварии по водопреносната мрежа, които оставят населеното място без вода за часове наред.

Критичната ситуация сериозно затруднява ежедневието на хората и нанася значителни финансови вреди на местните фирми.

Янка Караиванова е собственик на шивашки цех в центъра на село Ресен. Там се изработват облекла по поръчка както за вътрешния пазар, така и за контрагенти във Франция.

Заради непланирано спиране на тока, машините дефектират и се бракува продукция.

"Прекъсването на тока е огромен проблем, тъй като всички съвременни машини са с много електронни компоненти. Така получаваме дефектна продукция, която никой не иска да приеме", коментира Янка.

"Търпим наистина огромни загуби поради бракуване на продукция. Имаме огромна логистика и неустойка по договори. Като се добави водоподаването, е немислимо да се работи при такива условия", категорична бе счетоводителят в хлебозавод Анита Деневска.

Много млади хора в Ресен работят дистанционно от вкъщи и спирането на тока блокира работата им.

"Аз съм графичен дизайнер и илюстратор. Изцяло завися от техниката, а в момента всичко ми е изключено – таблет, компютър, защото не мога да си позволя да ги загубя", каза графичният дизайнер Петя Ангелова.

От местната управа обясниха причините за авариите.

"Имаме токови удари, чести прекъсвания. Това създава големи проблеми на фирмите, магазинната мрежа, аптеката също не може да дава лекарства на хората. Основният проблем е остарялата вътрешна ВиК мрежа. Постоянно има аварии, главните улици, които са асфалтирани, са разкопани", обясни кметът на село Ресен Радослава Иванова.

От енергийния доставчик съобщиха, че е въведена временна промяна в схемата на електрозахранване на Ресен, тъй като селото е прехвърлено от един въздушен електропровод на друг.

Увериха също, че вече не трябва да има смущения на тока.

Днес обаче в сутрешните часове селото отново остана без ток.