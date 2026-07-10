Джазменът Боби Вълчев подготвя невиждан спектакъл с лазерно шоу

За първи път в България на 3 август ще се състои джаз и лазерно шоу под откритото небе на Античния театър в Пловдив, където светлината ще следва музиката в реално време.

"Очаквайте неочакваното. Обичам тези предизвикателства. Реших да експериментирам с живо лазерно шоу, т.е. нищо не е уточнено и нагласено предварително. Жива импровизация както с музиката, така и с лазерното шоу", каза джаз музикантът Боби Вълчев, представяйки своя нов проект "В джаза", в "България сутрин".

Той сподели, че винаги търси връзка между светлината и музиката.

Музикален отговор на световните сътресения

"Винаги опитвам нещо ново, обичам да предизвиквам себе си, дори като съм на сцената пред толкова много хора. Музиката не е работа, тя е страст, тръпка. "Music for Peace" е проект, който започнах преди около три-четири месеца, когато започна светът да се отдалечава от мира. Усетих, че светът има нужда от такава музика. Започнах с няколко сингъла", разкри Вълчев пред Bulgaria ON AIR.

Според него музиката за мира трябва да е успокояваща, бавна и дълбока.

"Всеки инструмент може да е свързан с мира, зависи как свириш. Искам хората да си тръгнат заредени с позитивна енергия. Музиката е там, за да вдъхновява хората. Искам да предам позитивността", подчерта още джаз музикантът.