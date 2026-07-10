Хамид Хамид: Демерджиев излъга парламента, справката го разобличава

Получената справка от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев категорично потвърждава нашата теза, че всичко, което той изнесе на 2 юли на изслушването в пленарна зала, е пълна лъжа. Това каза пред журналисти в кулоарите на парламента народният представител Хамид Хамид от ДПС.

По-рано днес Демерджиев изпрати официално в Народното събрание справка относно проведена оперативно-издирвателна дейност в Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" – МВР.

По думите на Хамид справката е "за оперативно-издирвателни действия, каквито се твърдеше, че са само проверки, а това са действия към лице с имунитет, които не могат да бъдат извършвани и са в нарушение на Наказателно- процесуалния кодекс (НПК) и Конституцията".

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Самата справка съдържа доста по-кратък период, няма никакви данни за полети от 2018 до 2025, коментира още той. Хамид каза, че се съдържа и объркана информация за брой полети и лица – според неговата справка са пътували под 10 души. В самата справка срещу полетите на Пеевски пише „не е пътувал“, каза народният представител. Хамид допълни, че не е посочен мотив за проверката.

Лидерът на ДПС Делян Пеевски не е бил на всички полети, за които разказа вътрешният министър Иван Демерджиев преди седмица в парламента..

"Объркана информация за брой полети и лица. Онези хора, за които той фантазираше, че са 81, са под десет. Голяма част от тях въобще не са летели. В самата справка срещу полетите на г-н Пеевски пише "не е пътувал". 75 полета се цитират и се казва, че Пеевскии въобще не е пътувал", разказа Хамид. Адвокатът му Ангелов пък е пътувал само веднъж с турските авиолинии.

Има две справки от ДАНС, които предоставят информация по PNR (Passenger Name Record). Казахме, че това е престъпление и тази справка потвърждава, че са извършени престъпления, за които трябва да се носи отговорност, добави той.

На 2 юли вътрешният министър Иван Демерджиев по време на изслушване в парламента каза, че е установено съвместно пътуване на 5 април 2024 г. с въздушен превозвач в посока София - Дубай на Делян Пеевски с Десислава Атанасова. Ден по-късно Десислава Атанасова, която в момента е конституционен съдия, заяви, че твърдението е невярно.