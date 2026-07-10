Бус удари деветгодишно дете с колело, то е в тежко състояние

Дете е пострадало тежко при пътнотранспортно произшествие в село Тръница, съобщиха от полицията в Шумен.

Сигнал за инцидента е подаден минути преди 12:00 часа в дежурната част на Областната дирекция на МВР в града. По първоначални данни водач на товарен автомобил „Ивеко“ с варненска регистрация се е движел от центъра към изхода на селото. Около 30 метра след като преминал през изкуствена неравност на пътя, от странична улица по наклон излязло деветгодишно момче, управляващо велосипед, което се е сблъскало с микробуса и е паднало на пътното платно.

То незабавно е транспортирано за преглед в шуменската болница, където медици са констатирани, че е с травми в областта на бъбреците и корема. Детето е в тежко състояние. По спешност са повикани специалисти и от Варна.

Водачът, 27-годишен мъж, е правоспособен. Той е изпробван за употреба на алкохол, като пробата му е отрицателна. Причините за инцидента са в процес на изясняване.