Конспирацията HAARP: Може ли САЩ да причинява земетресения?

След земетресенията във Венецуела, публикации в социалните медии обвиниха американския проект HAARP. Но учени, проверяващи фактите и ръководители на програми твърдят, че няма доказателства, че той може да предизвика земетресения.

Винаги, когато се случи голямо природно бедствие, терминът HAARP отново започва да се върти из социалните медии. Това се е случвало след земетресения, урагани, наводнения или горски пожари. Последните земетресения, регистрирани във Венецуела, не са изключение.

В платформи като X се разпространяваха публикации, в които се твърди, без доказателства, че Съединените щати са използвали проекта HAARP, за да предизвикат земетресенията. Няколко специализирани издания за проверка на фактите опровергаха тези твърдения и посочиха, че няма научни доказателства в тяхната подкрепа, пишат от Euronews.

Какво точно представлява проектът HAARP?

HAARP е съкращение от High-frequency Active Auroral Research Program (Програма за високочестотни активни аврорални изследвания). Това е научно съоръжение, разположено в Аляска, чиято цел е да изучава йоносферата, слой от земната атмосфера, който се намира между около 60 и повече от 500 километра над повърхността.

Както самата организация обяснява, тя използва високочестотни радиовълни, за да генерира малки, контролирани смущения в този регион на атмосферата и да разбере по-добре явленията, които влияят на радиокомуникациите, сателитната навигация и други технологични системи. Между 1993 и 2014 г. тя е била управлявана от Военновъздушните сили и ВМС на САЩ, а от 2015 г. се управлява от Университета на Аляска във Феърбанкс.

Съоръжението също така подчертава, че експериментите му са отворени за обществеността и че изследванията му са фокусирани изключително върху изучаването на йоносферата.

Защо е свързана със земетресения и други бедствия?

Въпреки че програмата има научна цел, HAARP от години е обект на множество конспиративни теории.

В различни периоди ѝ е била погрешно приписвана способността да причинява земетресения, урагани, наводнения, горски пожари или дори да контролира климата. След бурята DANA, която опустоши испанския регион Валенсия през октомври 2024 г., например, социалните медии отново се изпълниха с публикации, които без доказателства твърдяха, че бедствието е причинено от HAARP.

Разследване на екипа за проверка на фактите на Euronews документира как тези конспиративни теории се разпространяват на различни езици и опровергава няколко от твърденията, които станаха вирусни.

Подобни разкази се появиха отново след земетресенията в Мароко и Мианмар или след урагана Милтън в Съединените щати. След земетресенията във Венецуела отново се разпространиха публикации, в които се твърди, че Съединените щати са използвали HAARP, за да повредят инфраструктурата на страната или да предизвикат земетресенията. Но това е измама без научна основа.

Може ли HAARP да предизвика земетресения или да контролира климата?

Отговорът, според директорите на проекта и научната общност, е "не".

В секцията си с често задавани въпроси HAARP заявява, че радиовълните, които използва, взаимодействат само с йоносферата, а не с тропосферата или стратосферата, долните слоеве, където се развива времето. Следователно, настоява, че няма капацитет да променя климата.

Изследователите добавят, че HAARP също не може да причинява или усилва природни явления като земетресения, урагани или наводнения. Сигналите, излъчвани от HAARP, са предназначени за изучаване на физическите процеси в горните слоеве на атмосферата и нямат способността да повлияят на земната кора или на геоложките процеси, отговорни за земетресенията.

Проверяващи фактите, които анализираха публикациите, споделени след земетресението във Венецуела, също подчертават, че няма научни доказателства, свързващи HAARP със сеизмичната активност.

Конспиративна теория, която се появява отново след всяко голямо бедствие

Случаят с Венецуела следва познат модел на дезинформация за природните явления. Винаги, когато има земетресение или епизод на екстремно време, се появяват публикации, които приписват събитието на тайни технологии или предполагаеми климатични оръжия, въпреки че няма научни доказателства в подкрепа на подобни твърдения.

HAARP е един от повтарящите се герои на тези разкази. Ръководителите на проекта настояват, че HAARP има изключително научна цел: да изучава йоносферата, за да подобри разбирането на комуникациите и на така нареченото "космическо време" - концепция, различна от климата на Земята. Според директорите му, съоръжението няма капацитет да контролира климата или да предизвиква земетресения.