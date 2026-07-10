Съдът остави в ареста и втори обвиняем за тройното убийство в Угърчин

Окръжният съд в Ловеч наложи постоянна мярка „задържане под стража“ на втори обвиняем за тройното убийство в Угърчин от края на юни. Това съобщиха от съдебната институция.

А.В.А. е привлечен като обвиняем за това, че на 24 юни умишлено е умъртвил трима души в Угърчин, както и че е държал огнестрелни оръжия и боеприпаси без необходимото разрешение.

За да постанови своя съдебен акт, съдът съобрази становищата на страните в процеса и представените по делото доказателства. Прие, че са налице основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, а именно – съпричастност към престъпленията, за които е привлечен като обвиняем, както и реална опасност да се укрие или извърши престъпление

Определението подлежи на обжалване с частна жалба или протест в тридневен срок пред Апелативен съд - Велико Търново. В такъв случай делото ще се гледа на 16 юли от 10:30 ч.

На 26 юни Окръжен съд – Ловеч остави в ареста Петър Иванов, който е обвиняем за тежкото престъпление в Угърчин, вследствие на което има три жертви – 18-годишната Даниела Левчева, 16-годишна нейна съименничка и 27-годишният Юлиян Левчев.