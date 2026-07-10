Горещините се връщат утре, температурите - до 35 градуса

През нощта ще бъде ясно и почти тихо, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Утре ще е слънчево, след обяд - горещо, с почти тихо време. Максималните температури ще са между 30° и 35°, в София - около 30°. Атмосферното налягане ще е малко по-високо от средното за месеца.



Над Черноморието ще бъде слънчево и почти тихо. След обяд ще духа морски бриз. Максималните температури ще бъдат 29°-31°. Температурата на морската вода е 24°-26°. Вълнението на морето ще бъде 1 - 2 бала.



Над планините ще бъде слънчево. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 16°.

В неделя над Северозападна България още от сутринта, до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купесто-дъждовна облачност, ще превали и прегърми. По-интензивни ще са явленията в планините и планинските райони. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили, с него ще прониква относително хладен въздух.

В понеделник краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици ще има на места сутринта в Централна Северна България, след обяд в Източна и планините. Вятърът ще е до умерен, ще се завърти от север-северозапад и дневните температури слабо ще се понижат.