Честваме паметта на св. равноапостолна княгиня Олга

На 11 юли Българската православна църква почита паметта на Св. равноапостолна княгиня Олга.

Света Олга, която според някои автори е внучка на българския княз св. Борис Покръстител, била съпруга на киевския княз Игор Първи. След неговата смърт в 945 г. княгиня Олга управлявала от името на малолетния си син Светослав. По това време киевските руси били езичници, но вече християнството било познато като религия, дори в Киев и в други градове на страната имало малки християнски общности. Сам Светослав останал езичник, но не преследвал християните.

А княгинята-майка постепенно започнала да проявява интерес към вярата в Иисус Христос. При нейно посещение в Константинопол през 957 г. Олга била приета с почести от император Константин Багрянородни и патриарх Полиевкт, които я запознали подробно с християнската вяра и тя приела кръщение с името Елена. Древните руски паметници говорят, че след това св. Олга посяла първите семена на християнската вяра у своя млад внук Владимир и неговите братя.

Цели 12 години св. Олга разпространявала светата вяра далеч зад пределите на Киев. Тя починала на 11 юли 969 г. Под нейно въздействие внукът й княз Владимир убедено решил да приеме християнството и през 988 г. покръстил целия народ на Киевска Русия, както преди повече от век направил нашият княз Борис.

Имен ден празнуват всички, които носят имената Олга, Олег, Оля.