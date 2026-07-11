Честваме паметта на св. равноапостолна княгиня Олга

На 11 юли Българската православна църква почита паметта на Св. равноапостолна княгиня Олга.
Света Олга, която според някои автори е внучка на българския княз св. Борис Покръстител, била съпруга на киевския княз Игор Първи. След неговата смърт в 945 г. княгиня Олга управлявала от името на малолетния си син Светослав. По това време киевските руси били езичници, но вече християнството било познато като религия, дори в Киев и в други градове на страната имало малки християнски общности. Сам Светослав останал езичник, но не преследвал християните.
А княгинята-майка постепенно започнала да проявява интерес към вярата в Иисус Христос. При нейно посещение в Константинопол през 957 г. Олга била приета с почести от император Константин Багрянородни и патриарх Полиевкт, които я запознали подробно с християнската вяра и тя приела кръщение с името Елена. Древните руски паметници говорят, че след това св. Олга посяла първите семена на християнската вяра у своя млад внук Владимир и неговите братя.
Цели 12 години св. Олга разпространявала светата вяра далеч зад пределите на Киев. Тя починала на 11 юли 969 г. Под нейно въздействие внукът й княз Владимир убедено решил да приеме християнството и през 988 г. покръстил целия народ на Киевска Русия, както преди повече от век направил нашият княз Борис.
Имен ден празнуват всички, които носят имената Олга, Олег, Оля.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.