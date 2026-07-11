Във Франция: Осъдиха мигрант от Алжир, удишил и разчленил съпругата си

Мигрант от Алжир беше осъден на 27 години затвор във Франция заради убийството и разчленяването на съпругата си, предаде Франс прес.

53-годишният Лахдар Матуг удушил половинката си Асия, после разчленил трупа ѝ и разпръснал частите от тялото в парижкия парк Бют Шомон.

Семейството е имало три деца и съседи го описват като нормална двойка, живееща в парижко предградие. Но съпрузите се били отчуждили един от друг и дори не общували помежду си. Те имали много дългове.

По време на процеса така и не беше установен конкретна причина за убийството на жената. Стана ясно, че по време на спор между съпрузите мъжът започнал да души жена си в продължение на няколко минути. После той положил трупа й на дивана и излъгал децата, че жената е уморена и си почива. На следващия ден купил от супермаркет инструмента, с който разрязал тялото на части./БТА