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Арестуваха зимбабвиец, убил съпругата и дъщерите си във Великобритания

Той е заловен в Южна Африка

11.07.2026 | 08:32 ч. 7
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Снимка: БГНЕС/ЕРА

Южноафриканската полиция арестува мъж, заподозрян в убийството на съпругата и двете си дъщери във Великобритания, съобщи Ройтерс. 

"Южноафриканските полицейски служби успешно са локализирали и арестували Ндодана Мханиси Цхума", заяви говорителят на полицията в страната Атленда Мате в коментар по местна телевизия.  

Британската полиция заяви в сряда, че Цхума, британски гражданин от зимбабвийски произход, е издирван във връзка със смъртта на трима души в град Бедфорд, за които се предполага, че са съпругата му Нотабо Зандиле Цхума и дъщерите му Натали и Нала.

Полицията във Великобритания публикува запис от видеонаблюдение на Цхума и заяви, че се смята, че е отлетял за Зимбабве от летище Хийтроу с британски паспорт на 4 юли. 

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