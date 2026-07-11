Арестуваха зимбабвиец, убил съпругата и дъщерите си във Великобритания

Южноафриканската полиция арестува мъж, заподозрян в убийството на съпругата и двете си дъщери във Великобритания, съобщи Ройтерс.

"Южноафриканските полицейски служби успешно са локализирали и арестували Ндодана Мханиси Цхума", заяви говорителят на полицията в страната Атленда Мате в коментар по местна телевизия.

Британската полиция заяви в сряда, че Цхума, британски гражданин от зимбабвийски произход, е издирван във връзка със смъртта на трима души в град Бедфорд, за които се предполага, че са съпругата му Нотабо Зандиле Цхума и дъщерите му Натали и Нала.

Полицията във Великобритания публикува запис от видеонаблюдение на Цхума и заяви, че се смята, че е отлетял за Зимбабве от летище Хийтроу с британски паспорт на 4 юли.