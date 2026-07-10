НАТО 3.0: проблемът на европейската сигурност остава зависимостта от САЩ

Тази седмица в Анкара генералният секретар на НАТО Марк Рюте приветства „трансформационния напредък“ на алианса, отбелязвайки, че европейските съюзници и Канада вече инвестират около 4% от БВП в отбрана и сигурност, с допълнителни 258 милиарда долара, ангажирани през 2025 и 2026 г. И макар това да е напредък, той всъщност е просто продължение на ангажиментите, поети на срещата на върха в Хага. Липсват европейските държави – предимно петте: Полша, Германия, Франция, Италия и Обединеното кралство – които да поемат водеща роля по отношение на някои от пропуските в способностите с ангажирани цикли на финансиране, срокове за развитие и разполагане на войски, както и политически ангажименти. Макар че декларацията от Анкара беше оптимистична, самото увеличение на разходите за отбрана няма да е достатъчно, за да помогне на НАТО да достигне там, където трябва да бъде, до 2029 г., пишат за TNI Джон Хемингс и Джемима Тили Кингдън-Джоунс.

Настоящият проблем, който е предизвикателство пред алианса в един свят след Анкара, е, че нарастващото европейско финансиране все още не получава достатъчно отдаване на средствата. Защо е така? Това е така, защото европейците са заседнали между два различни проблема в основите на европейската отбранителна индустриална база (EDIB).

Първо, отделните държави-членки не могат да строят в голям мащаб и по този начин изглежда, че понасят разходи, значително надвишаващи тези, направени, когато по-големи бройки се планират в първия цикъл на производство. Да вземем за пример германския танк Leopard 2A8. Производството на всеки танк струва около 30 милиона евро (34 милиона долара), докато руският Т-90М струва приблизително 4 милиона евро (4,6 милиона долара) на танк. Руските танкове може да са по-малко сложни, но са значително по-евтини за производство в голям мащаб.

Същият модел се наблюдава и при артилерията. Френските и германските самоходни гаубици струват съответно приблизително 5 милиона евро (5,7 милиона долара) и 11 милиона евро (12,6 милиона долара), в сравнение с около 1,5 милиона евро (1,7 милиона долара) за сравними руски и американски системи. Противоположното на това е Южна Корея, която изглежда произвежда някои системи на много достъпни цени, но много от тях са продукт на уникалния подход "Чебол", който Сеул възприема.

Второ, алиансът страда от прекомерна зависимост от мултинационални платформи - особено що се отнася до самолети. Държавите, решаващи, че скъпите елементи са твърде скъпи за изграждане сами, разделят проекта на групи от три или четири. Популярността на този модел е толкова голяма, че Обединеното кралство не е построило свой собствен реактивен самолет, откакто се присъедини към Италия и Германия в проектирането и изграждането на Tornado през 70-те години.

И въпреки че имаше известни успехи, тези договорености донесоха свои собствени проблеми, като политика, споразумения за споделяне на работата и конфликти на изисквания. Въпреки че често се представя като успешен пример за европейско сътрудничество, компонентите на самолета се произвеждат в множество държави, което изисква резервни части да се доставят от различни национални доставчици, без санкции за забавяне, което накара Кралските военновъздушни сили да канибализират някои от своите Typhoon, за да задържат други във въздуха.

Вместо да максимизира ефективността, мултинационалното производство, движено от политически компромис, може да създаде вериги за доставки, които са по-скъпи и по-малко устойчиви от тези на по-интегрирана отбранителна индустрия. Те също са потенциално по-изложени на саботаж от нашите противници.

Проблемът с конфликтите на изискванията е още по-лош

Неотдавнашният срив на френско-германската бъдеща бойна въздушна система (FCAS) демонстрира ограниченията на многонационалното сътрудничество в областта на отбраната, когато националните интереси имат предимство пред колективните резултати. Програмата, предназначена за разработване на оръжейна система от следващо поколение (NGWS), включително изтребител от шесто поколение и интегриран боен облак, потъна в спорове. Франция искаше ядрена платформа за доставка, способна да работи от носители; Германия искаше наземно базиран самолет, способен да се интегрира в мисии на НАТО.

Следователно НАТО 3.0 изисква не само многонационално сътрудничество, но и по-голяма стандартизация. Вместо да поддържат множество конкуриращи се танкове, бойни превозни средства на пехотата, артилерийски системи и самолети, съюзниците трябва да се сближат на по-малък брой общи платформи, които могат да се произвеждат масово, поддържат чрез рационализирани вериги за доставки и да работят безпроблемно в целия алианс.

Въпреки изключителното разнообразие от европейски оръжейни системи, Европа все още разчита в голяма степен на американско оборудване във въоръжените сили, защото европейските системи просто са твърде скъпи. Това не е грешка на платформите, а на бизнес моделите и техните "решения".

Зависимостта от Съединените щати отдавна е проблем на сигурността. За визията на Рюте за "по-силна Европа в по-силен НАТО“ Европа трябва да осигури не само собствено оборудване, но и собствена стратегическа инфраструктура. По-голямата индустриална интеграция, а не повече национално дублирани програми, ще бъде от съществено значение, ако НАТО 3.0 иска да успее, и това ще изисква петте основни членове – Франция, Германия, Италия, Полша и Обединеното кралство – да работят по-тясно заедно, за да преодолеят пропуските в способностите.

НАТО отдавна е описван като „империя по покана“; в настоящата стратегическа среда, тя трябва да се развие в оперативна империя по покана. Това изисква насърчаване на държавите-членки да преминат отвъд анахроничните представи за самодостатъчност на националната отбрана и да се насочат към истински интегриран съюз, способен ефективно да генерира бойна мощ.

Придържането към фрагментираните национални способности е все по-неефективно и, ако Русия продължи своята агресия на запад, стратегически опасно. Най-важното в този момент е, че е неосъществимо, особено в светлината на тежката работа, която НАТО Европа трябва да предприеме. Разширяването на капацитета за стратегически и тежки въздушни превози на Европа, включително чрез по-голямо снабдяване с транспортни самолети Airbus, ще бъде от съществено значение, ако европейските сили искат да се разположат бързо и да поддържат операции, без да разчитат на американски транспортни средства. Дублиращи се доставки, несъвместимо оборудване и национално изолирани отбранителни индустрии стават все по-несъстоятелни. Необходимият мащаб на превъоръжаване и генериране на сили не може да бъде постигнат ефективно от 30 отделни европейски отбранителни институции, действащи независимо.

В крайна сметка, ако "влагането на парите в работа" трябва да се превърне в нещо повече от политически лозунг, трансформацията на НАТО трябва да се измерва не просто с това колко харчи, а как харчи. Тя трябва да е нещо повече от просто говорене за "реформа в придобиването"; тя трябва да е за революционизиране на „културата“ на европейската отбранителна индустриална база (EDIB), за да се изградят необходимите способности за възпиране и борба. Ако петте водещи държави могат да работят заедно, за да назначат ръководители на "работни групи" за атакуване на пропуските в способностите със списъци с приоритети, цели за финансиране и крайни срокове за изпълнение, НАТО 3.0 ще има много по-голям шанс да възпре Русия от неразумна атака.