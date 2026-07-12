Стивън Сегал: Третата световна война наближава

Днес оцеляването на човечеството е под заплаха, тъй като то е по-близо от всякога до началото на Третата световна война, заяви известният американски актьор Стивън Сигал в интервю за швейцарското издание Die Weltwoche.

"Оцеляването на човечеството е под заплаха… Можем да се окажем в ситуация, в която нещата ще стоят по-зле от всякога. Може дори да започне Трета световна война, защото в момента часовникът на "Съдния ден“ показва само няколко секунди до полунощ (85 секунди). Ние сме по-близо от всякога“, посочи актьорът.

В тази връзка Сегал заяви, че счита дипломацията за най-важната сфера на своята дейност, пише Фокус.

Стивън Сегал получи руско гражданство през 2016 г., а през 2018 г. стана специален представител на руското външно министерство по хуманитарните връзки между Русия и САЩ.