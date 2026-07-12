Над 500 бебета в Перу са били кръстени Холанд

В Перу повече от 500 деца са получили имена в чест на нападателя на националния отбор на Норвегия Ерлинг Холанд.

По данни на националния регистър за идентификация, 468 деца са били кръстени Холанд, а още 91 са получили името Ерлинг Холанд. Повечето новородени с тези имена са регистрирани след началото на световното първенство през 2026 г. Броят им е нараснал значително, след като националният отбор на Норвегия се класира за четвъртфиналите на турнира, предава АФП.

25-годишният Холанд реализира 7 гола в 4 мача на мондиал 2026. На 1/8-финалите той отбеляза дубъл в мача срещу Бразилия и помогна на Норвегия за първи път в историята да достигне до четвъртфинал на световно първенство. Довечера в полунощ скандинавците срещат Англия в тази фаза.

В Перу също така 3402 души носят името Меси, като 292 от тях са с пълното име Лионел Меси. Още 1185 души са кръстени в чест на Кристиано Роналдо, 1241 – в чест на Ламин Ямал, а 33 809 носят името Неймар.