Радан Кънев отхвърли идеята на Борисов за общ десен кандидат с ГЕРБ

"Категорично нямам такъв мандат от ДСБ“, заяви в предаването „На фокус“ по Нова телевизия новоизбраният лидер на „Демократи за силна България“ (ДСБ) Радан Кънев, който коментира мнението на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че партиите в център-дясно трябва да издигнат обща кандидатпрезидентска двойка. За мен е значителен комфорт, че моята позиция съвпада с мандата, който получих, заяви той.

По-рано днес Бойко Борисов заяви пред журналисти, че партиите в център-дясно трябва да издигнат обща кандидатпрезидентска двойка. По думите му единствено обща кандидатура на формациите, обединени в Европейската народна партия и либералното политическо семейство, има шанс да спечели президентските избори.

Не виждам защо в момента трябва да дефинираме ГЕРБ и ДПС като опозиция, смята Радан Кънев. Според него двете формации подкрепят предложения на сегашните управляващи.

За президентските избори мандатът, който имам от събранието на ДСБ, е цялата демократична опозиция, и това категорично включва „Продължаваме промяната“ (ПП), да застанем зад една единна кандидатура, обяви Кънев.

Моето очакване е, че в ранната есен ще има общ кандидат, който ще бъде подкрепен от „Демократична България“ и от ПП, смята още лидерът на ДСБ. Той очаква и българските граждани „с име, позиции, доверие и авторитет“ също да заявят подкрепа за такъв кандидат.

Когато говорим за изграждане на солидна дясна алтернатива с хоризонт следващите парламентарни избори, според мандата, който получих като председател, това не включва ПП, защото те не желаят по техни причини да се дефинират като дясна политическа сила, коментира още Кънев.

„Не виждам съществена разлика между управлението на ГЕРБ и ДПС и управлението на партията на Румен Радев. Имаме смяна на лицата. Има нова партия, много по-силна, която обаче изглежда иска да овладее същите механизми, по които досега се управляваше държавата. Това е големият риск. Тепърва предстои сблъсъкът с тези тенденции. Старите ченгеджийски мрежи, които създадоха ГЕРБ и ДПС и управляваха през Борисов и Пеевски, в момента очевидно са в много интензивен процес на договаряне с Радев. Ако това договаряне е успешно и получим управление, което едновременно се опира на тези нелегитимни кръгове на власт, управлявали ни толкова години, и същевременно носи авторитарния, левичарски и проруски рефлекс, който демонстрира част от елита на партията на Радев, това вече е огромен национален риск”, смята Радан Кънев.

На въпроса за скандала около Десислава Атанасова и Делян Пеевски, Кънев каза: „Като юрист искам да видя стройна юридическа логика за това, което се случва. Защото сега ми приличат повече на държавно организиран черен пиар. Не сме демократи и хора на правовата държава, ако сме възмутени, когато това се случва срещу политик от нашата общност, а когато се случва срещу Делян Пеевски и Десислава Атанасова – не сме възмутени. Не ми харесва тази повърхностна, булевардна и жълта стилистика”.

„Дано да видим кандидатурата на Андрей Гюров за президент”, каза още Кънев.