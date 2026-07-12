Всяка форма на тялото е красива, но много жени с по-широк ханш предпочитат плажно облекло, което създава по-балансиран силует. Модните експерти обикновено препоръчват привличане на вниманието на погледа нагоре, очертаване на талията и поддържане на долната половина на тялото изчистена.

Според стилисти на бански костюми и модни издания обаче, целта не е да скриете формата си, а да създадете визуален баланс и да подчертаете силните си черти.

Ето 10 плажни облекла, с които да прикриете широкия ханш:

Горнище на бански с халтер (презрамки, които се връзват) и тъмно долнище с висока талия

Деколтето с халтер естествено привлича погледа нагоре към раменете и лицето. Съчетаването му с едноцветно долнище с висока талия може да създаде балансиран плажен вид.

Горнище на бански с волани и семпли бикини

Воланите, украшенията или текстурираните детайли на горната част добавят визуален обем към горната част на тялото, помагайки за балансиране на по-широкият ханш. Модните експерти препоръчват долната част да бъде семпла и ненатрапчива.

Цял бански с дълбоко деколте

Дълбокото V-образно деколте удължава торса и насочва вниманието нагоре. Търсете модели с поддържаща конструкция и минимален брой детайли около ханша.

Източник: 10 плажни облекла, с които да прикриете широкия ханш