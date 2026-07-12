Вълчев: Промените в образованието няма да станат преди 2028 г.

Изправени сме в парадоксалната ситуация – от една страна трябва да предприемем мерки, за да решим кризите в българското образование, а от друга страна не трябва да бързаме.

Това каза министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев в предаването „Защо, господин министър?“.

Коментирайки резултатите от националното външно оценяване по математика, Вълчев посочи, че средната оценка на матурата по математика след десети клас е малко над среден 3.

"Същественият проблем е, че децата срещат трудности. Прескачайки през материала, се демотивират и изостават фатално в горните степени“, каза той.

Министърът посочи, че решението на проблема минава през привличането на млади и кадърни учители по природните дисциплини, а промените в учебните програми и учебниците се очаква да бъдат готови не по-рано от 2028 г., тъй като процесът изисква тотално преработване на цялата система, апробация и тестване на учебниците. Вълчев добави, че ще се опита да съкрати процеса с една година.

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По темата за втори шанс за явяване на НВО след седми клас Вълчев заяви, че към момента не смята подобна мярка за целесъобразна, но допусна, че може да се обмисли разделяне на националното външно оценяване от изпита за кандидатстване в различните гимназии.

Той посочи, че го притеснява не толкова недоволството на родителите, колкото тревожността, която се отразява върху децата.

"Когато едно семейство е неспокойно, когато непрекъснато се оспорват задачите, формата на провеждане, когато се критикуват преподавателите – това се отразява върху децата“, каза министърът.

Относно матурата след десети клас министърът заяви, че обмисля въвеждането на текущ контрол през отделните години, който да формира обща оценка по съответния предмет, вместо еднократен изпит.

За учителските заплати

По темата за учителските заплати министър Вълчев каза, че до края на годината няма да има ново увеличение.

"Няма да имаме пари за повторно увеличение на учителските заплати, а само с 5% от началото на 2026 година", обясни той, като уточни, че увеличението е в сила от януари. Министърът добави, че от края на юли ще започне работата по бюджета за 2027 г. и че правителството ще се стреми да достигне залегналото в закона ниво от 125% от средната брутна работна заплата за учителите.

За сметките на държавните училища

На въпрос относно изтеглените средства от сметките на около 250 държавни училища в началото на юни Вълчев уточни, че това е било указание на Министерството на финансите, а не решение на МОН.

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"Лично аз поднасям извинения, защото ние също бяхме изненадани", каза той, като увери, че нито едно от държавните училища не е усетило недостатък на средства и че след приемането на бюджета преходните остатъци ще бъдат възстановени.

По темата за забраната на социалните мрежи за деца до 16 години

Вълчев заяви, че по принцип приема такава идея, тъй като множество изследвания доказват отрицателния ефект върху психиката на младите хора.

"Ключовото за мен, освен забраната, е какво ще предложим на децата. В състояние ли сме да предложим достатъчно голям избор от различни видове спорт и извънкласни дейности“, каза той. Министърът предупреди, че забраните сами по себе си понякога започват да работят с отрицателен знак.

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По темата за изкуствения интелект в училище

Вълчев посочи, че 95% от учениците вече го използват при подготовката си.

"Изкуственият интелект е нова технология, като всяка нова технология носи много положителни страни, но има и много отрицателни ефекти“, каза той и обяви, че предстои изготвянето на регламент за използването му в училище.

Вълчев коментира и избора на проф. Елиза Стефанова за ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

– първата жена на този пост.

Той изрази очакване тя да продължи заложените политики за повишаване на научно-публикационната дейност и работата по големите проекти.

По повод въпроса дали е бил едновременно министър и ректор в продължение на два месеца Вълчев обясни, че е спазил изцяло закона.

"Аз съм подал необходимото заявление, за да бъдат прекратени правомощията още в момента на избирането ми", каза той и добави, че свикването на Общото събрание на университета следва определени срокове.

В края на интервюто министърът коментира и случай със сватба с над 1300 души в двора на училище във Видин, като обяви, че ще бъде извършена проверка от регионалното управление на образованието.