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Ключова експертиза се очаква днес по делото за загиналата Сияна

Излиза заключението на автотехническата и съдебно-медицинската експертиза

13.07.2026 | 08:09 ч. 2
Снимка БНР

Снимка БНР

В Плевен е насрочено делото за тежката катастрофа на 31 март 2025-а година край село Телиш, при която загина 12-годишната Сияна Попова.

По делото се очаква изготвяне на заключение по назначената комплексна автотехническа и съдебно-медицинска експертиза.

Това е 11-ото заседание по делото. Преди всяко заседание близки и много граждани настояваха за справедлив процес с протест пред съдебната палата в Плевен.

В резултат на удара е причинена смъртта на Сияна и телесни повреди на шофьора на автомобила - нейния дядо.

Подсъдимият е с множество нарушения по Закона за движение по пътищата, като е наказван няколко пъти с лишаване от право да управлява моторно превозно средство. В момента той е с мярка за неотклонение ”задържане под стража", събщи БНР

Досега са се провели 10 съдебни заседания по делото, в които са разпитани свидетелите, както и вещи лица. Три пъти е правено искане за промяна на мярката за неотклонение на подсъдимия в по-лека, но и трите пъти искането е отхвърлено от съда.

По неофициална информация има вероятност да бъде отложено заседанието заради назначената комплексна автотехническа и съдебно-медицинска експертиза. Експерти са поискали удължаване на срока за изготвянето й.

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