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Деца са освободили от скорост колата, която прегази момченце в село Орлинци

Момченцето е в болница с опасност за живота

13.07.2026 | 12:41 ч. Обновена: 13.07.2026 | 12:42 ч. 8
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Деца, са освободили от скорост автомобила, който притисна момченце на година и половина в село Орлинци, община Средец, съобщиха от МВР в Бургас.

Инцидентът стана на 11 юли. Група деца влезли през незаключената странична врата на автомобила "Фолсваген Каравел" и освободили скоростния механизъм, вследствие на което превозното средство потеглило само на заден ход и блъснало детето, което се е намирало зад него.

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При инцидента момченцето е получило тежка черепно-мозъчна травма и травма на гръдния кош. То е настанено за лечение в Университетската многопрофилна болница за активно лечение – Бургас с опасност за живота.

По случая е образувано досъдебно производство.

 

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