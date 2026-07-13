Деца са освободили от скорост колата, която прегази момченце в село Орлинци

Деца, са освободили от скорост автомобила, който притисна момченце на година и половина в село Орлинци, община Средец, съобщиха от МВР в Бургас.
Инцидентът стана на 11 юли. Група деца влезли през незаключената странична врата на автомобила "Фолсваген Каравел" и освободили скоростния механизъм, вследствие на което превозното средство потеглило само на заден ход и блъснало детето, което се е намирало зад него.
При инцидента момченцето е получило тежка черепно-мозъчна травма и травма на гръдния кош. То е настанено за лечение в Университетската многопрофилна болница за активно лечение – Бургас с опасност за живота.
По случая е образувано досъдебно производство.
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