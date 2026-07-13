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Загиналият шофьор на Прохода е предприел неправилно изпреварване

Водачът на насрещно движещия се тежкотоварен камион се е опитал да отбие, но сблъсъкът е бил неизбежен

13.07.2026 | 10:00 ч. 8
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Загиналият шофьор на лекия автомобил при тежката катастрофа на Прохода, е предприел неправилно изпреварване, карал е с превишена скорост. 

Това сочат първоначалните данни след тежкия пътен инцидент между лек автомобил и камион.

Лек автомобил, пътуващ в посока от Велико Търново към град Гурково предприема по първоначални данни неправилно изпреварване и се удря челно в тежкотоварен автомобил

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Водачът на лекия автомобил е предприел неправилно изпреварване. Той е загинал при удара. Инцидентът е станал малко преди село Пчелиново. 

Водачът на насрещно движещия се тежкотоварен камион се е опитал да отбие, но сблъсъкът е бил неизбежен.

На мястото на инцидента изпреварването е забранено, има и маркировка.

Ограничението на мястото на инцидента е 40 км в час. Най-вероятно загиналият е карал и с превишена скорост.

На водача на камиона е взета проба за алкохол и наркотици, която е отрицателна. 

На загиналия шофьор е взета кръвна проба. Резултатите се очакват по-късно днес. По случая се води разследване.

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