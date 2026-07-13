Загиналият шофьор на Прохода е предприел неправилно изпреварване

Загиналият шофьор на лекия автомобил при тежката катастрофа на Прохода, е предприел неправилно изпреварване, карал е с превишена скорост.

Това сочат първоначалните данни след тежкия пътен инцидент между лек автомобил и камион.

Лек автомобил, пътуващ в посока от Велико Търново към град Гурково предприема по първоначални данни неправилно изпреварване и се удря челно в тежкотоварен автомобил

Водачът на лекия автомобил е предприел неправилно изпреварване. Той е загинал при удара. Инцидентът е станал малко преди село Пчелиново.

Водачът на насрещно движещия се тежкотоварен камион се е опитал да отбие, но сблъсъкът е бил неизбежен.

На мястото на инцидента изпреварването е забранено, има и маркировка.

Ограничението на мястото на инцидента е 40 км в час. Най-вероятно загиналият е карал и с превишена скорост.

На водача на камиона е взета проба за алкохол и наркотици, която е отрицателна.

На загиналия шофьор е взета кръвна проба. Резултатите се очакват по-късно днес. По случая се води разследване.