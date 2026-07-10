Слави Трифонов: Румен Радев страда от раздвоение на личността

Министър-председателят Румен Радев страда от раздвоение на личността. И сега ще ви го докажа. За да ви е по-лесно да ме разберете, ще персонализирам двете личности на Румен Радев по следния начин - Румен Радев, в България и за пред българите, ще наричам Румен Радев БГ, а Румен Радев, европееца, за пред Европа и света, ще наричам Румен Радев EU. Това написа във Фейсбук лидерът на ИТН Слави Трифонов.

Като първи пример лидерът на ИТН посочва темата за 21-вия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия. По думите му Радев е заявил в парламента, че ще наложи вето в защита на българския национален интерес, докато впоследствие министърът на отбраната Димитър Стоянов е обявил, че България няма да блокира санкционния пакет.

"Румен Радев БГ казва много ясно в парламента, че ще наложи вето по повод 21-вия пакет санкции срещу Русия. Цитирам: „Не само, че имам готовност, аз ще го направя. Просто и ясно. Защото защитавам и отстоявам българския национален интерес.“ Тука има бурни аплодисменти от страна на парламентарната група на Прогресивна България. Обаче Румен Радев EU на срещата на НАТО в Турция прави точно обратното. За доказателство ще цитирам думите на неговия министър на отбраната Димитър Стоянов, казани вчера: „България няма да наложи вето на 21-вия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия.“ Тука няма бурни аплодисменти, защото парламентарната група на Прогресивна България се чуди какво става. Продължавам нататък. За договора с Боташ Румен Радев БГ каза, за пред българите, следното: „Договорът с „Боташ“ е замразен за 15 месеца.“ Обаче в Турция турската преса явно е разговаряла с Румен Радев EU и казва, че плащанията по договора с Боташ не са замразени, а се отлагат с 15 месеца. Тука ние, може би, сме объркани и не разбираме разликата между замразени плащания и отложени плащания. Както и не разбираме, след като Румен Радев БГ твърдеше толкова дълго време, че тоя договор е адски изгоден, защо въобще ги замразяваме или ги отлагаме. Трето. Румен Радев БГ заяви: "България няма да осигурява финансова подкрепа за Украйна тази година."Но пък Румен Радев EU, на същата тази среща на върха на НАТО, абсолютно безмълвно гласува нов заем за Украйна в размер на 70 милиарда. Тоест, България ще участва в даването на тия 70 милиарда и ще даваме пари, а не сливи. И вижте какво се получи. Всички, гласували за Румен Радев, включително и тия, дето не сме гласували за него, извадихме страшен късмет. Вместо един Румен Радев получихме двама. Единия за пред България, другия за пред света и нито един като за пред хората! Да ни е честито", написа още Трифонов.