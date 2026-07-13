Манолова обвини търговските вериги в "нагла лъжа"

Обещаното поевтиняване така и не се усеща на касата, а инициативата "Кошница с грижа" не е донесла реално облекчение за потребителите. Това заяви лидерът на "Изправи се.БГ" Мая Манолова в предаването "Денят ON AIR".

"Търговските вериги искаха да си направят PR на гърба не само на правителството, но и на гърба на българските граждани. "Кошницата с грижа", която веригите обещаха, се оказа пълен провал, подигравка с хората и нагла лъжа в очите на българското правителство", коментира тя.

Според Манолова на практика такава кошница липсва и затова хората с право не забелязват обещания ефект. Тя обаче прогнозира, че резултатите от законодателните промени, предложени от "Прогресивна България", скоро ще започнат да се виждат.

Надценки до 130% и слаб контрол

Манолова отправи остри критики както към големите търговски вериги, така и към институциите, натоварени с контрола върху пазара.

"Гаврата с българските производители е брутална. КЗК обяви миналата година, че надценките в търговските вериги стигат до 130%, а надценките на млечните продукти в България са най-високите в Европа", отбеляза тя.

По думите ѝ контролните органи не изпълняват ефективно задълженията си. Според нея при реални проверки и последователни действия търговските вериги биха понесли последствия.

Изравнителните сметки може да донесат нов шок

Манолова предупреди и за изравнителните сметки за парно, които потребителите би трябвало да получат до 15 юли. Тя ги призова да не чакат документите в пощенските си кутии, а сами да направят справка в сайта на съответното дружество.

Крайният срок за подаване на възражения е 31 август.

"Те ще бъдат неприятно изненадани. Цялата сага с изравнителните сметки отново беше решена в ущърб на потребителите", подчерта Манолова пред Bulgaria ON AIR.

По думите ѝ в някои случаи сумите са нараснали с до 60%.

Лидерът на "Изправи се.БГ" обвини министрите, че защитават интересите на фирмите за топлинно счетоводство, вместо тези на гражданите.

"Сметките и за топлинно разпределение, и за сградна инсталация се нагласяват. Трябва да излязат по някакъв начин и топлинните счетоводители ги нагласяват", заяви тя.

За машинния вот и "мъртвите души"

В разговора Манолова коментира и изборните правила. Според нея изцяло машинното гласуване би ограничило броя на недействителните бюлетини и би затруднило купуването на гласове.

Тя настоя и за изчистване на избирателните списъци, като посочи, че машинният вот донякъде решава и "проблема с мъртвите души".