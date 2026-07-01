Шишков: По договори за мантинели за 300 млн. лв. са платени 500 млн.

Договорите за мантинелите са били сключвани 2022 г. във връзка с търгове и конкурси, които са провеждани в предишни кабинети преди нас. Те са изтекли октомври месец 2025 г. Интересното е, че договорите са били за 300 млн., оказва се в един момент, че по тези договори са платени 500 млн.

Това заяви пред журналисти министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков преди заседанието на парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.

"2025 г. са подписани поредица анекси, с които е надвишена многократно стойността по тези договори", каза Шишков.

По думите му договорите са изтекли времево в края на 2025 г.

"Знаете, че беше направен опит за една поръчка, която беше за 1 млрд. Виждате разликата – става поръчка за 300 млн., изразходвани 500 млн. В един момент се прави опит тези същите мантинели да започнат да струват 1 млрд.", добави той.

Регионалният министър съобщи, че има информация от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ), че е финализирала процедурата и в момента има вече официално писмо за прекратяване на поръчката.