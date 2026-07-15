Сигнал за бомба в Президентството

Сигнал за бомба е подаден в сградата на Президентството, съобщиха от МВР.

По информация на институцията е задействан стандартният протокол за действие при подобни ситуации. Служителите са били евакуирани, съобщиха от канцеларията на президента Илияна Йотова.

Има подадени сигнали и за други институции, но не бе уточнено точно къде. Сигналите са подадени тази сутрин, точен час не бе уточнен и начина им на подаване.

По-късно стана ясно, че сигналът за бомба е бил получен по мейл. Писмото е било изпратено до множество институции. Сред тях попадат още Министерство на иновациите и дигиталната трансформация, структурите на НОИ в Благоевград, Бургас и Варна, Министерството на труда и социалната политика, електроразпределително дружество в София, както и една от фондовите борси в столицата. Засега не е известно на други места да има евакуация. Тя не е задължителна, по протокол се прави оценка на риска и се решава дали хората да бъдат изведени.

В началото на юни редица институции в страната, сред които общини, кметства, съдилища, училища и детски градини, получиха сигнали за поставени взривни устройства.

Тогава вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че бомбените заплахи са изпратени чрез уебсайт в Италия.