Задържаха 41-годишен мъж, пребил жена си

Полицаите в Горна Оряховица задържаха 41-годишен за домашно насилие, съобщиха от МВР във Велико Търново.

Снощи около 20:30 ч. съдействие в полицията е потърсил жител на великотърновското село Леденик, който обяснил, че на сестра му ѝ е нанесен побой от съпруга ѝ в жилището им в Горна Оряховица.

След намесата на полицията жената е прегледана и е установена фрактура на носа. Мъжът е задържан за срок до 24 часа и е започнато досъдебно производство.