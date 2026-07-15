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Задържаха 41-годишен мъж, пребил жена си

Той е арестуван за домашно насилие

15.07.2026 | 11:13 ч. 11
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Полицаите в Горна Оряховица задържаха 41-годишен за домашно насилие, съобщиха от МВР във Велико Търново.

Снощи около 20:30 ч. съдействие в полицията е потърсил жител на великотърновското село Леденик, който обяснил, че на сестра му ѝ е нанесен побой от съпруга ѝ в жилището им в Горна Оряховица. 

След намесата на полицията жената е прегледана и е установена фрактура на носа. Мъжът е задържан за срок до 24 часа и е започнато досъдебно производство.

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