ИПБ: Пътната безопасност няма нужда от дискусии, кръгли маси

Гледаме поредното политическо дежавю, но този път – превърнато в гротеска. Политическата навалица около темата за пътната безопасност достигна невиждани размери. Всеки се събуди с "решение" в джоба, стига то да му донесе медиен комфорт, политически или корпоративен дивидент. Това коментират от Института по пътна безопасност по повод зачестилите брутални катастрофи.

Едните искат спешни изслушвания на министри, за да си направят PR от парламентарната трибуна. Други събират популистки подписки за бетонни прегради и мантинели – все едно безопасността е въпрос на естетически дебат, а не на строга наука и инженерно проектиране. Всички се занимават с всичко друго, но не и с това, което им е работата.

Когато липсва капацитет за реални решения, на сцената се изважда

Старият учебникарски трик: Срещи вместо решения

Правителството организира срещи с "най-шумните", само за да купи време и да успокои напрежението за няколко месеца. Този политически трик вече го гледахме миналата година – резултатът е нулев, а всичко си продължава постарому.

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Бягство от управление: Пътната безопасност няма нужда от дискусии, кръгли маси и работни групи. Тя има нужда от управление и персонална отговорност.

Настояваме за незабавни действия:

Край на общите обещания.

Правителството трябва незабавно да определи конкретно лице, което да поеме ясен ангажимент пред обществото за:

Конкретни мерки с ясен план за действие;

Реални срокове за тяхното изпълнение;

Измерими показатели за резултатите;

Лична политическа и наказателна отговорност при неизпълнение.

Всичко останало е поредната нагла измама, която временно сваля напрежението, но не спасява човешки животи. Времето за говорене изтече – време е за конкретни имена и отговорност!