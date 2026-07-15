Руската заплаха не успя да заглуши историческия спор между Полша и Украйна

След руската атака срещу Украйна през февруари 2022 г. полско-украинската солидарност се превърна в една от най-трогателните странични истории на бруталната война, водена от Кремъл. Милиони поляци, спомняйки си трагичната история на собствената си страна с Русия, се мобилизираха, за да помогнат на украинските бежанци с храна, подслон и подкрепа, докато те пресичаха границата в огромни маси, за да избягат от конфликта. Четири години по-късно този изблик на щедрост и солидарност е само далечен спомен, тъй като двете страни се намират в ожесточен спор относно историята, който доведе до гневна реторика, взаимни нападки и заплаха от страна на Полша да блокира присъединяването на Украйна към ЕС, докато тя не уреди историческите си въпроси, пише The Guardian.

Спорът се върти около Украинската повстанческа армия (УПА), едно от крилата на която е отговорно за избиването на около 100 000 поляци през 1943 г. във Волин, Западна Украйна, която по онова време е била част от Полша под името Волин. Този епизод отдавна е камък на препъване между Варшава и Киев, но искрата за най-новия конфликт се запали, когато украинският президент, Володимир Зеленски, реши да кръсти военна част на името на „героите от УПА“, въпреки полските протести.

В Украйна УПА се помни предимно заради борбата ѝ срещу съветското владичество, докато участието ѝ в кланетата на поляци, както и в убийствата на евреи, се омаловажава или се представя като един епизод в списъка от престъпления, извършени от различни сили по време на кървавия хаос на Втората световна война.

Някои украинци също посочват историческия контекст на дискриминационната политика на полските власти спрямо техните предци. Въпреки това няма съмнение, че убийствата са се състояли, а в Полша те са определени като геноцид.

"Да възхваляваш геноцида или да си затваряш очите за него е покана за извършване на по-нататъшен геноцид", заяви полският националистически президент Карол Навроцки в реч по повод годишнината от клането в събота, близо до границата с Украйна.

През юни Навроцки отне на Зеленски полска държавна награда поради спора. Това доведе до вълна от украински длъжностни лица, които върнаха собствените си полски отличия, както и до гневна реакция от страна на украинския политически елит.

Зеленски е неочаквана фигура за националистически лидер. Той спечели изборите през 2019 г. като „инклузивна“ фигура, способна да обедини украинците, и е израснал в рускоговорящо еврейско семейство от югоизточния индустриален пояс на Украйна, далеч от националистическото наследство на Западна Украйна.

Някои предполагат, че Зеленски е преценил, че от този ход ще има ясни вътрешнополитически ползи, в момент, когато обществото е обединено в борбата срещу Русия и жадува за национални герои.

No one will ever again dictate to Ukrainians which heroes to honor, which holidays to celebrate, or which history to study. Our ancestors fought for centuries for this right to freedom of choice and national independence, and it is for this very right that our warriors are… — Kyrylo Budanov (@Kyrylo_Budanov) June 28, 2026

В Полша Навроцки с ентусиазъм се възползва от скандала.

Като историк той се е фокусирал върху полските страдания и героизъм в предишни свои роли, а миналата година победи либерален кандидат за президентския пост, като част от предизборната му платформа бяха антиукраинските настроения. Лишаването на Зеленски от най-високото гражданско отличие, присъждано от полската държава, беше изненадващ ход, не на последно място защото същото отличие беше връчено – и никога не е било отнето – на италианския диктатор Бенито Мусолини и на откровено проруския бивш германски канцлер Герхард Шрьодер.

Все пак е ясно, че заемането на твърда позиция спрямо Украйна носи политически капитал, а скорошно проучване, поръчано от полското информационно издание Onet, показа, че скандалът е повишил популярността на Навроцки, като рейтингът му на доверие е достигнал рекордно високо ниво от 55% – с над 8% повече в сравнение с предходния месец.

В ярък политически контраст с Навроцки стои коалиционното правителство на Полша, водено от Доналд Туск. Някои от членовете му се опитаха да заемат по-примирителен тон по отношение на Украйна, но също така бяха възмутени от обявяването на УПА. С предстоящите парламентарни избори през следващата година те са напълно наясно с последствията от това да изглеждат меки спрямо Украйна.

Миналият уикенд Туск обяви създаването на "стена на паметта", на която да бъдат изписани имената на всички известни жертви на клането, и намекна, че Украйна няма място в ЕС, докато не се изправи пред собствената си история.

Такова открито влошаване на полско-украинските отношения може и да е ново, но недоволството тлееше и от двете страни от известно време. Единството преобладаваше, защото Украйна знаеше, че не може да си позволи да отблъсне ключов съюзник, докато Полша разбираше, че украинските въоръжени сили стоят между нея и експанзионистична Русия. Но инциденти като блокадата на украински камиони от полски тираджии в края на 2023 г. подсказваха за по-сложни отношения под повърхността.

За много поляци съществува недоволство спрямо повече от 1 милион украинци, които сега живеят в Полша, подклаждано от националистически политици, които пренебрегват факта, че украинците са нетни донори за полската икономика.

Сред украинците съществува усещането, че поляците ги гледат с пренебрежение и не оценяват жертвите, които те правят, за да защитят останалата част от Европа от Русия.

Мнозина изразяват гняв от унизителното отношение, с което се сблъскват на полските гранични пунктове – един от малкото начини да напуснат Украйна, предвид липсата на полети към страната от 2022 г. насам. Дори след четири години война често има минимални удобства, агресивни гранични служители и дълги опашки на открито, където възрастни хора и малки деца са принудени да чакат с часове под жега, дъжд или сняг.

В по-широк план еврейските групи също изразяват загриженост през годините относно почитането в Украйна на определени фигури от УПА, чиито последователи са били съучастници в Холокоста. През 2010 г. американският историк Тимъти Снайдър критикува бившия украински президент Виктор Юшченко за почитането на Степан Бандера, лидер на едно от крилата на УПА. Снайдър описа политическата цел на Бандера като „еднопартийна фашистка диктатура без национални малцинства“, но въпреки това улици в градове из цяла Украйна са кръстени на Бандера, а негови цитати могат да бъдат видяни по стените на модерни киевски кафенета.

Това не е доказателство, както отдавна твърди кремълската пропаганда, че украинското общество е обхванато от фашизъм. Широкото приемане на УПА е част от по-голям процес на национална консолидация в Украйна, в рамките на който много хора приемат редица украински личности от миналото, докато страната се обединява срещу руската заплаха.

Позовавайки се на "невежеството и липсата на чувствителност" в Украйна по отношение на по-спорните аспекти от наследството на УПА, той добави, че много украинци сега разглеждат националистическото движение единствено през призмата на борбата му срещу съветската власт и са били изненадани и обидени от силната полска реакция.

Усилията да се съберат историци от двете страни, за да се стигне до общо разбирателство, сега изглеждат обречени, тъй като политиците поемат водещата роля в дискусиите, а примирителните гласове остават незабелязани. През уикенда, на церемония във Волин в памет на жертвите на клането, най-високопоставеният полски дипломат в Украйна също обърна внимание на „украинските жертви на полското насилие“, което предизвика гняв в Полша и призиви за неговата оставка.

С оглед на изборите в Полша догодина и евентуално скорошни избори в Украйна, ако военната обстановка го позволи, мнозина смятат, че надеждите за деескалация са малки. Зеленски и Навроцки разговаряха в продължение на един час в опит да разредят напрежението в кулоарите на срещата на върха на НАТО в Турция миналата седмица, но не постигнаха никакво споразумение.