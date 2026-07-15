Цветелина Бориславова вече не е почетен консул на Исландия в София

Министерския съвет прие решение за оттегляне на съгласието Цветелина Бориславова Карагьозова да изпълнява функциите на почетно консулско длъжностно лице на Исландия в Република България със седалище в София и с консулски окръг, обхващащ територията на Република България.

С решението се оттегля и съгласието за откриване на ръководеното от Карагьозова почетно консулство на Исландия в Република България, със седалище в София и консулски окръг, обхващащ територията на Република България.

Решението е прието във връзка с получена дипломатическа нота от Посолството на Исландия във Варшава, с която българската страна е уведомена за решението на министъра на външните работи на Исландия за освобождаване на Цветелина Бориславова Карагьозова от функциите й на почетно консулско длъжностно лице на Исландия в Република България.

Почетните консули у нас имат определен статут, който им дава възможност да имат и дипломатически паспорт и своеобразна защита. Цветелина Бориславова, която през 90-те години бе бизнеспартньор на бившия премиер Бойко Борисов и негова спътница в живота, е почетен консул на Исландия от 2006 г. Тя има участия и собственост в редица акционерни дружества, като "Пампорово" АД, "Токуда Банк" ЕАД, "Българо-американска кредитна банка" и други.

С друго свое решение от днес Министерският съвет дава съгласие за откриването на консулство на Италианската република в Република България, ръководено от почетно консулско длъжностно лице, със седалище в град Сливен. Консулският окръг включва областите Бургас, Варна, Добрич, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Търговище, Шумен и Ямбол.

С приетото решение Министерският съвет дава съгласие италианският гражданин Франко Миролио да изпълнява функциите на почетно консулско длъжностно на Италианската република в България.

Франко Миролио е утвърден представител на дружеството „Миролио груп“ и е сред водещите инвеститори в България, с дългогодишно присъствие и дейност в областта на текстилната индустрия, винопроизводството и земеделието.

Назначаването на Миролио допринася за утвърждаването и по­нататъшното развитие на традиционно добрите отношения между Република България и Италианската република, включително чрез насърчаване на икономическото сътрудничество и инвестиционните връзки, и чрез разширяване на контактите между гражданите и институциите на двете страни.