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Актьорът Пол Уесли сключи брак

Любимата му показа снимки от сватбата

15.07.2026 | 19:30 ч. 2
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Пол Уесли се ожени!
43-годишният актьор от "Дневниците на вампира" и Натали Кукенбург обявиха, че са вдигнали сватба. Те споделиха в профилите си в Instagram серия снимки от щастливото събитие.

Вижда се, че сватбата е била на открито. Влюбените позират в градина с дървета и се целуват. До тях е черното им куче. Освен това, те са се снимали край красива сграда, на пейка и т.н.

"Господин и госпожа", написала е 26-годишната моделка към сватбените кадри.

Звездите събраха много поздравления и хубави пожелания. Актрисата от български произход Нина Добрев също поздрави щастливата двойка.

Още за двойката и кадрите вижте в teenproblem.net

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