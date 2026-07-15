Актьорът Пол Уесли сключи брак

Пол Уесли се ожени!

43-годишният актьор от "Дневниците на вампира" и Натали Кукенбург обявиха, че са вдигнали сватба. Те споделиха в профилите си в Instagram серия снимки от щастливото събитие.

Вижда се, че сватбата е била на открито. Влюбените позират в градина с дървета и се целуват. До тях е черното им куче. Освен това, те са се снимали край красива сграда, на пейка и т.н.

"Господин и госпожа", написала е 26-годишната моделка към сватбените кадри.

Звездите събраха много поздравления и хубави пожелания. Актрисата от български произход Нина Добрев също поздрави щастливата двойка.

Още за двойката и кадрите вижте в teenproblem.net